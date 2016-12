Polizeikontrolle - Beamte nehmen drei Männer fest

Am 10. Dezember hielt eine Streife des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim auf der A 81 einen Volvo an und kontrollierte die drei Insassen.

Den Beamten fiel sofort auf, dass die Männer offensichtlich unter Drogeneinfluss standen. Ein Drogenvortest bestätigte, dass das Trio vermutlich Kokain und Heroin konsumiert hatte. Bei einem 33-Jährigen fand die Polizei Methadon und gebrauchte Einwegspritzen, von denen weitere im Volvo lagen. Außerdem befanden sich in einer Reisetasche neue Kleidungsstücke in einem Wert von etwa 3.000 Euro, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelte. Zwei der Männer trugen szenetypisches Werkzeug, das zum Abtrennen von Etiketten benutzt wird, bei sich und auch eine Liste von Supermärkten lag im Auto.

Das Trio wurde festgenommen, bei dem 31 Jahre alten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Da die Beweise für eventuell begangene Diebstähle fehlten, mussten die Georgier wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Am vergangenen Dienstag kontrollierten Beamte des Verkehrskommissariats auf der Autobahn die Insassen eines Mazdas. Zwei der vier Insassen waren "alte Bekannte", sie gehörten zu den Mitfahrern im Volvo, die wieder auf freien Fuß gesetzt werden mussten.

Inzwischen war festgestellt worden, dass die vor zehn Tagen im Volvo gefundenen Kleidungsstücke in einem Outlet-Center gestohlen worden waren. Im Rahmen der Folgeermittlungen nach der zweiten Kontrolle wurde außerdem nachträglich festgestellt, dass zwei der Männer im Volvo in dringendem Verdacht stehen, an einem Zigarettendiebstahl in größerem Stil in Krautheim beteiligt gewesen zu sein.

Der Fahrer des Mazdas stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zwei 33 und 35 Jahre alte Männer aus der Gruppe stehen inzwischen im Verdacht, bandenmäßig Diebstähle durchgeführt zu haben. Deshalb wurden sie einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach Haftbefehle erließ, die sofort in Vollzug gesetzt wurden. Polizei