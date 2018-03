30-Jähriger nach Schlägerei in Würzburg schwer verletzt

Gegen 19:45 Uhr beobachtete ein Zeuge wie der 30-Jährige Geschädigte von vermutlich vier bislang unbekannten Männern von der Textorstraße in die Semmelstraße verfolgt wurde. Etwa auf Höhe der Hausnummer 15 schlugen die Täter auf den Geschädigten ein. Der couragierte Zeuge reagierte sofort und ging zwischen die beiden Parteien. Die Täter stiegen daraufhin in einen Audi und flüchteten. Eine weitere Zeugin versorgte den Geschädigten als Ersthelferin, bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften.

Da der 30-Jährige schwere Verletzungen erlitten hatte, musste er zur medizinischen Versorgung in ein Würzburger Krankenhaus verbracht werden. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei flüchtigen Täter bzw. ihr Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet deshalb weitere Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

20-jähriger Verkehrsteilnehmer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Mittwochnachmittag, gegen 13:00 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in der Höchberger Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem 20-jährigen Fahrer eines Peugeot 206 wurden hierbei körperliche Auffälligkeiten festgestellt, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen lassen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den ersten Verdacht und reagierte positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Der Pkw Fahrer musste die Beamten im Anschluss an die Kontrolle zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt durchgeführt wurde. Weiterhin wurde der Fahrzeugschlüssel des jungen Mannes vorübergehend sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.

