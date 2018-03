Verkehrsunfallfluchten im Würzburger Stadtgebiet

Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Montagmittag, um 12:40 Uhr, kam es auf der Mergentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw.Die Fahrerin eines grauen Toyota Auris befuhr die B19 aus Giebelstadt kommend und fuhr an der Rampe zur Mergentheimer Straße in Richtung Innenstadt ab. An der Einmündung zur Mergentheimer Straße hatte sie sich auf der rechten Rechtsabbiegespur eingeordnet. Links neben ihr stand zu diesem Zeitpunkt ein Lkw, der ebenfalls nach rechts abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang schnitt der Lkw die Kurve, wodurch es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Stadteinwärts versuchte die Geschädigte den Fahrer des Lkw durch Hupen aufmerksam zu machen. An der Ampelanlage Straßenbahnhaltestelle Dallenbergbad bog der Lkw schließlich nach links in Richtung B19 ab. Die Fahrerin des Toyota ging davon aus, dass der Unfallverursacher anhalten und auf sie warten würde, konnte ihn jedoch nicht mehr finden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

WÜRZBURG/FRAUENLAND. In der Zeit von Dienstag, gegen 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 16:00 Uhr, wurde ein geparkter Pkw in der Möchbergstraße angefahren. Der weiße Honda Jazz stand auf Höhe der Hausnummer 27 auf einem Parkplatz. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer blieb vermutlich beim Parken an dem Pkw hängen und entfernte sich anschließend, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. An dem Honda wurde die Stoßstange hinten links zerkratzt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Montagabend ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Adelgundenweg. Die Besitzerin eines silbernen Seat Ibiza hatte ihr Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Gegen 20:30 Uhr blieb ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an dem Pkw hängen und beschädigte dadurch den linken Außenspiegel. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden von schätzungsweise 250 Euro zu kümmern.

In den genannten Fällen ermitteln die Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Diebstahl eines roten Fahrrads der Marke In - 300 Euro Schaden

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Montagnachmittag wurde in der Laufergasse ein Damenrad entwendet, das dort nur etwa eine Stunde abgestellt war. Der Besitzer des roten Cityrades hatte dieses gegen 14:30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 17 mit einem Spiralschloss gesichert. Das Rad des Herstellers In hat silberne Schutzbleche und eine Halterung für Einkaufskörbe an der Lenkstange. Als der Eigentümer gegen 15:30 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Der Beuteschaden beträgt etwa 300 Euro.

Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl nimmt die Würzburger Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg