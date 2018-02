Schlägereien nach dem Würzburger Faschingszug

Auch im Nachgang des Faschingszuges durch Heidingsfeld, kam es am Dienstagabend zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Gegen 18:15 Uhr gerieten mehrere junge Männer auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Mergentheimer Straße in Streit. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Geschädigten im Alter von 18 und 20 Jahren, nach deren Beschreibung von acht Personen mehrfach ins Gesicht geschlagen und gegen die Beine getreten. Den beiden Heranwachsenden gelang es anschließend von den Tätern davon zu laufen. Ein angesprochener Passant verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten kurz darauf an der Örtlichkeit eintrafen, waren die Täter bereits geflohen. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Geschädigten wurden bei dem Angriff leicht verletzt.

Um 19:25 Uhr ereignete sich auf demselben Parkplatz erneut eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei 17-Jährigen. Zahlreiche weitere Personen standen währenddessen im unmittelbaren Umfeld neben den Beiden. In dem Gemenge wurde durch eine Person Pfefferspray versprüht. Ob dies durch einen der beiden bereits bekannten Beschuldigten oder durch eine dritte Person geschah, wird aktuell noch ermittelt. Eine 16-jährige Jugendliche bekam den Reizstoff in die Augen und musste im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt werden.

Einer der 17-jährigen Tatverdächtigen, der bei der Körperverletzung beteiligt war, ging kurz darauf zur Eingangstür des Schnellrestaurants und schlug dort mit seiner Faust gegen die Scheibe, sodass diese splitterte. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro.

Bei allen bislang bekannt gewordenen Beteiligten der Körperverletzungen, wie auch bei den Zeugen, wurden Atemalkoholtests durchgeführt. Die Jugendlichen und Heranwachsenden waren zum Großteil alkoholisiert. Es wurden Werte zwischen 0,8 und 2 Promille gemessen.

Da der Tathergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte und mehrere Täter noch flüchtig sind, werden weitere Zeugen der beschriebenen Auseinandersetzungen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

Schwarzer Daimler durch unbekannten Täter beschädigt

WÜRZBURG/LINDLEINSMÜHLE. Am frühen Montagmorgen, gegen 03:45 Uhr, kam es in der Straße „Am Schwarzenberg“ zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Etwa auf Höhe der Hausnummer 19 stand ein schwarzer Daimler geparkt am Straßenrand. Ein bislang unbekannter Täter schlug offenbar gegen die hintere linke Scheibe des Fahrzeugs, wodurch ein Sprung entstand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung werden von der Würzburger Polizei unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen genommen.

Gelbe Mercedes E-Klasse auf Parkplatz angefahren

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Dienstagmorgen kam es in der Faulenbergstraße, auf dem Parkplatz eines dortigen Schnellrestaurants, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer einer gelben Mercedes E-Klasse hatte sein Fahrzeug in der Zeit von 09:40 bis 10:00 Uhr dort abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass Kotflügel, Stoßstange, Außenspiegel und Felge vorne rechts massiv beschädigt worden waren. Dem Schadensbild nach war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug am geparkten Mercedes hängen geblieben und hatte sich anschließend entfernt, ohne sich um den entstanden Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro zu kümmern.

Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg