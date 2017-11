Mit Totenkopfmaske und Spielzeugpistole in Würzburg

Die Pistole war kaum von einer echten Waffe zu unterscheiden, weshalb Zeugen den Notruf wählten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Beamten den 38-jährigen Mann am Freitagnachmittag fanden, hatte er die Spielzeugpistole durch ein Spielzeuglaserschwert ersetzt. Er war betrunken und hatte Drogen genommen. In der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten eine Reihe von Spielzeugwaffen, die täuschend echt aussahen - jedoch keine scharfe Schusswaffe. dpa Wechselseitige Körperverletzung in Diskothek

Hochwertiges Fahrrad gestohlen



Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Unfallfluchten im Stadtgebiet

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ein zunächst verbaler Streit in einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße endete am Samstagmorgen (11.11.17) in einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Ein 20-jähriger erhielt zunächst einen Faustschlag auf die Nase, ehe er seinem 19-jährigen Kontrahenten eine Kopfnuss versetzte. Beide erlitten leichte Verletzungen und begeben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Gegen beide Beteiligte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.Bereits am Sonntag (05.11.17), in der Zeit von 18:00 - 19:30 Uhr, verschwand ein ca. 3000,00 Euro teures Mountainbike in der Straße Am Schwarzenberg. Das Fahrrad der Marke Banshee, mit silberfarbenem Aluminiumrahmen, 9 Gang-Kettenschaltung mit Carbonschaltwerk und dicken Reifen war mittels Kabelschloss an einem Baum befestigt. Dieses Schloss und ein am Fahrrad befindlicher Fahrradhelm fehlen ebenfalls.Die PI Würzburg-Stadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 0931/457-2230.Bei der Verkehrskontrolle einer 26-jährigen Radfahrerin am Samstagmorgen (11.11.17) in der Trautenauerstraße konnte bei der Radlerin deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Nachdem ein Alco-Test 1,84 Promille ergeben hatte, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Die 26-jährige erhält nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern in der Domstraße am Freitagmittag (10.11.17) stürzte ein 28-jähriger zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der 28-jährige war mit seinem Fahrrad in der Augustinerstraße, in Richtung Domstraße unterwegs. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 67-jährigen, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad die Domstraße überquerte. Eine ärztliche Behandlung des 28-jährigen vor Ort war nicht notwendig, an seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.Im Laufe des Freitag (10.11.17) wurde ein auf dem Kundenparkplatz eines Baustoffhandels in der Nürnberger Straße abgestellter, schwarzer Pkw Skoda-Fabia angefahren und beschädigt. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden im vorderen rechten Fahrzeugbereich, die Schadenshöhe wird mit 2500,00 Euro beziffert. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.: Am Freitag (10.11.17), im Zeitraum zwischen 11:30 und 12:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die linke vordere Fahrzeugseite eines schwarzen Pkw Audi A4. Der Audi stand auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mergentheimer Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500,00 Euro Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzen Frauen ereignet sich am Freitagvormittag (10.11.17) im Kreuzungsbereich Weißenburgstraße/Moscheeweg. Eine 48-jährige, die mit ihrem Pkw Audi den Moscheeweg befahren hatte übersah beim Überqueren der kreuzenden und vorfahrtsberechtigten Weißenburgstraße eine 32-jährige mit ihrem BMW und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen und mussten in Würzburger Kliniken behandelt werden. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden ist beträchtlich und wird auf mindestens 25000,00 Euro geschätzt.

