In Fenster des Würzburger Stadttheaters eingestiegen, Portier geschlagen

Hierbei verschaffte sich zunächst eine bisher unbekannte männliche Person über ein offenstehendes Fenster Zugang zu einem Raum des Theaters, was durch den Portier bemerkt wurde. Als dieser den Mann bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigen Polizei festhalten und so an der Flucht hindern wollte, wurde er von dem männlichen Begleiter des Eindringlings geschlagen und hierbei leicht verletzt. Den beiden Unbekannten gelang anschließend die Flucht.Bei den Männern handelt es sich um zwei ca. 20 Jahre alte, 1,70 Meter große Männer. Beide waren mit dunklen Jacken bekleidet. Einer der beiden trug ein weißes T-Shirt.Zeugen, welche die Tat oder die Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Originalmeldung der Polizei Würzburg