1000-Euro-Tasse vor Bäckerei gestohlen

Faustschlag ins Gesicht

Würzburg-Innenstadt:

Die Tasse stand dort zu Dekorationszwecken, ist ca. 40 cm hoch, von roter Farbe mit einem goldgelben Croissant darin. Der Wert wird mit ca. 1000,00 Euro beziffert.Sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen, die zur fraglichen Zeit, eine auffällige Dekorationstasse umhertrugen, nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.Am frühen Sonntagmorgen (22.10.17) kam es in der Domstraße, beim Vierröhrenbrunnen, zu einem Streit zwischen zwei 18-jährigen. Einer der Beiden schlug seinem Kontrahenten schließlich mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Es entstanden deutliche Rötungen im Gesicht, eine ärztliche Versorgung vor Ort war aber nicht notwendig. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss.Gegen den Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.In der Juliuspromenade geriet am Sonntag (22.10.17), gegen 01:00 Uhr, ein 18-jähriger Schüler mit einem bislang unbekannten jungen Mann in ein verbales Streitgespräch. Im weiteren Verlauf versetzte der Unbekannte dem Schüler einen Faustschlag auf die Nase, anschließend flüchtete der Schläger in unbekannte Richtung. Der 18-jährige erlitt eine Nasenprellung und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung.Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.Nach einer Rangelei zwischen mehreren unbekannten Personen am Samstagabend (21.10.17), in unmittelbarer Nähe einer Bankfiliale an der Straße Beim Grafeneckart, ging dort die Schaufensterscheibe der Filiale zu Bruch. Die genauen Umstände hierfür sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Alle beteiligten Personen entfernten sich nach Schadenseintritt unerkannt in Richtung Augustinerstraße. Eine Fahndung verlief negativ. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,00 Euro. Durch die Berufsfeuerwehr Würzburg musste, zur Sicherung der Bankfiliale, eine Verschalung im Schaufensterbereich angebracht werden.Zeugenhinweise nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.Vom Freitagabend (20.10.17) auf Samstagfrüh (21.10.17) entstand an beiden Eingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Peterstraße ein Sachschaden von mindestens 1500,00 Euro. Nach Sachlage trat ein bislang unbekannter Täter jeweils die beiden vorderen Glasscheiben der Eingangstüren ein.Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.Am Samstagabend (21.10.17), gegen 22:45 Uhr, ereignete sich in der Veitshöchheimer Straße, auf Höhe einer Tankstelle, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein BMW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als von rechts aus dem Tankstellengelände unvermittelt zwei männliche Jugendliche auf die 4-spurige Veitshöchheimer Straße rannten. Der vordere der Beiden wurde vom Fahrzeug erfasst und kam einige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen. Er stand jedoch sofort wieder auf und flüchtete mit seinem Begleiter unerkannt in Richtung Main. Eine umfangreiche Absuche der näheren Umgebung durch mehrere Streifenbesatzungen brachte keine neuen Erkenntnisse. Inwieweit der junge Mann Verletzungen durch den Sturz erlitten hat kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.Originalmeldung der Polizei Würzburg