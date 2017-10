Nicht in Diskothek reingelassen: Mann beschädigt aus Frust mehrere Autos

Am Samstag gegen 23.00 Uhr begehrte der 51-Jährige aus Zorneding Einlass in eine Diskothek in der Nürnberger Straße in Würzburg. Da er offenkundig stark unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm der Einlass durch die Türsteher verweigert. Dies gefiel dem Abgewiesen nun gar nicht. Er begann auf dem Parkplatz der Disco bei drei Fahrzeugen die Scheibenwischer abzureißen. Die herbeigeeilten Türsteher konnten den Übeltäter verfolgen und mussten feststellen, dass er in der Nürnberger Straße bei zwei weiteren Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abbrach. Sie konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und ihn so an einem weiteren Vorgehen hindern. Gegenüber den Beamten verhielt sich der 51-Jährige, ebenso wie seine 55- und 61-Jährigen Begleiter, sehr aggressiv und verweigerten zunächst die Angaben der Personalien. Letztendlich fand sich der 51-Jährige, welcher es auf 1,44 Promille brachte, in der Ausnüchterungszelle wieder. Weiterhin erwartet ihn eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet darum, dass sich weitere Geschädigte unter der Tel. 0931/457-2230 melden.