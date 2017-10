Spezialeinsatzkommando überwältigt Mann

Der Mann hatte zuvor damit gedroht, sich selbst und anderen etwas anzutun. Gegen 16.15 Uhr verständigten Angehörige die Polizei nachdem ihr Verwandter in seinem Haus randaliert und einen Arzt bedroht hatte. Die Polizei war rasch vor Ort und zog zur Sicherheit für alle Beteiligten ein Spezialeinsatzkommando hinzu.

Am Abend überwältigten die Beamten den fortgesetzt aggressiven Mann, der sich alleine in seinem Anwesen befand. Er wurde dabei leicht verletzt und in einer Klinik ambulant versorgt. Danach erfolgte die Einweisung in ein Bezirkskrankenhaus.

Polizei Würzburg