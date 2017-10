Gegenstände aus geparktem Pkw entwendet  Kripo ermittelt

Wie der Täter in das Fahrzeug gelangt ist, ist noch unbekannt. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen inzwischen übernommen.



Nach den bisherigen Erkenntnissen muss sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr, und Samstagnachmittag, 14.00 Uhr, ereignet haben. Nachdem der Besitzer zu seiner schwarzen Mercedes E-Klasse zurückgekehrt war, stellte er fest, dass aus dem Innenraum verschiedene Gegenstände fehlen. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich wohl auf einige hundert Euro. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.



Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.



Originalmeldung der Polizei Unterfranken