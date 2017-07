Ecstasy im BH

Kriminalitätsgeschehen:

Kiliani

Verkehrsgeschehen:

Am Samstag gegen 22.50 Uhr wurde eine 17-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen in der Beethovenstraße einer Kontrolle unterzogen. Da der Verdacht bestand, dass sie Betäubungsmittel mitführt wurde sie einer Durchsuchung unterzogen. Trotz eines guten Verstecks, in einem Loch im BH, wurde eine Beamtin fündig. In eben diesem Loch verbargen sich 2 Tütchen mit insgesamt fünf Ecstasy-Tabletten.Die 17-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.Am Sonntag gegen 02.15 Uhr wählte ein 24-Jähriger mehrfach den Notruf um den Beamten in der Einsatzzentrale mitzuteilen, dass er beim Monopoly Spiel verloren habe. Trotz eindringlicher Belehrung dass es sich um keinen Notfall handele, wiederholte er seinen Anruf bei der 110 mehrfach. Nach kurzen Ermittlungen konnte der 24-Jährige Würzburger überführt werden.Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Missbrauch von Notrufen.Am Samstag gegen 21.50 Uhr stieß ein Unbekannter bei einem Schnellrestaurant in der Nürnberger Straße mehrere Fahrräder um. An einem Rad entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro.Der Unbekannte wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 1,80 cm groß, kräftig, deutsch, kurze Jeanshose, graues T-Shirt.Wer Hinwiese zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.Am Samstag gegen 15.30 Uhr wurde ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg in einem Geschäft für Wasserpfeifen beim Diebstahl von Tabak erwischt. Die hinzugerufenen Beamten fanden bei einer Durchsuchung des Ladendiebes die nicht unerhebliche Menge von 36 Gramm Marihuana auf. Offensichtlich hatte ihm zum Bau eines Joints noch der entwendete Tabak gefehlt.Ihn erwartet nun neben der Anzeige wegen Ladendiebstahl auch eine wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.Am Samstag gegen 23.30 Uhr wollte eine 26-Jährige im Bierzelt auf dem Tisch tanzen. Hierzu zog sie ihre Stöckelschuhe aus. Da dies aus Sicherheitsgründen verboten ist, wollte dies der Sicherheitsdienst unterbinden. Da sich die 26-Jährige weigerte und sich zwischenzeitig ein 53-Jähriger einmischte kam es zu einem kleinen Handgemenge, in dessen Verlauf ein 37-Jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter von der 26-Jährigen mit deren Stöckelschuhen ins Gesicht geschlagen wurde. Da sich der 53-Jährige bei dem Handgemenge eine Platzwunde am Auge zuzog, zeigte er seinerseits den 37-Jährigen an.Am frühen Sonntag um 05.50 Uhr überfuhr ein 29-Jähriger Fahrradfahrer das Rotlicht einer Ampel in der Theaterstraße. Als er durch die Beamten angehalten werden sollte, versuchte er mit seinem Rad zu flüchten. Als er in der Pfauengasse gestellt werden konnte, überzog er die Beamten mit übelsten Beleidigungen und gab einen falschen Namen an. Nachdem er stark lallte und einen unsicheren Stand hatte war den Beamten sofort klar, dass er wohl reichlich Alkohol konsumiert hatte. Deshalb musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss daran wurde er in einer Haftzelle ausgenüchtert.Neben einer Anzeige wegen falscher Namensangabe und Trunkenheit im Verkehr, erwartet ihn auch eine wegen Beleidigung der Beamten.Am Samstag gegen 16.00 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Rad den Rennweg. Hierbei löste sich offensichtlich eine Schraube des vorne am Lenker angebrachten Korbes. Dieser fiel nach vorne in die Speichen und verkeilte sich, worauf die 26-Jährige nach vorne über den Lenker stürzte. Hierbei zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu, da sie keinen Fahrradhelm trug. Außerdem wurdeeine Zahnreihe nach innen gedrückt. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.Am Samstag gegen 17.45 Uhr stand eine 37-Jähriger mit seinem Ford in der Versbacher Straße wartend an der roten Ampel. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai ungebremst auf das Fahrzeug auf. Als die Beamten nach der Ursache für den Unfall suchten wurden sie schnell fündig. Bei dem Unfallverursacher wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Er brachte es bei einem Alkoholtest auf stolze 2,64 Promille. Der 39-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser bereits wegen einer Trunkenheit im Verkehr Anfang diesen Jahres entzogen wurde. Bei dem Unfall verletzte sich der Verursacher leicht. Es entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro an beiden Fahrzeugen.Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.Originalmeldung der Polizei Würzburg-Stadt