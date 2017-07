Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte

Schwarzes Stevens-Fahrrad gestohlen - ca. 250 Euro Beuteschaden

Mehrere Diebstähle im Stadtgebiet

Die beiden Männer waren etwa 25 Jahre alt

schlank und nord- bzw. westeuropäischer Herkunft.

Einer der beiden war mit einer dunklen Sporthose bekleidet.

Pkw mutwillig beschädigt - ca. 2.000 Euro Sachschaden

Radfahrer mit 1,7 Promille gestoppt - Weiterfahrt unterbunden

Kraftrad-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt und wird leichtverletzt - ca. 1.000 Euro Sachschaden

Als die Würzburgerin mit ihrem Mazda aus dem Kreisverkehr in die Ludwigstraße ausfahren wollte, blieb sie für einen kurzen Moment stehen, um sich nach kreuzenden Radfahrern und Fußgängern umzuschauen.Der Ford-Fahrer wollte seine Fahrt weiter fortsetzen und auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Hierbei blieb er jedoch mit der rechten, vorderen Fahrzeugseite an dem Heck der Mazda-Fahrerin hängen und verursachte einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Die Würzburgerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht im Nackenbereich verletzt, lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort aber ab.Gegen den Ford-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis - 16-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer gestoppt - Weiterfahrt unterbundenAm Sonntagnachmittag wurde ein 16-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in der Schweinfurter Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine ausreichende Fahrerlaubnisklasse besaß. Aus diesem Grund wurde dem Würzburger die Weiterfahrt mit dem Kleinkraftrad untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.Gegen 14:30 befuhr der 16-Jährige mit einer schwarzen Malaguti die Schweinfurter Straße und wurde einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte die Streifenbesatzung drogentypische Auffälligkeiten bei dem 16-jährigen und eine Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis fest. Aus diesem Grund wurde dem Würzburger eine Weiterfahrt mit dem Kleinkraftrad untersagt. Der 16-Jährige musste die Polizeibeamten mit zur Dienststelle begleiten und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.Bereits Mitte Juni wurde ein 27-Jähriger Opfer eines Fahrraddiebstahls. Ein unbekannter Täter entwendete das schwarze Fahrrad des Herstellers Stevens, welches zuvor verschlossen an einem Fahrradabstellplatz am Barbarossaplatz stand. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet unter der Tel. 0931/457-2230 um Zeugenhinweise.Am vergangenen Dienstag hat ein unbekannter Täter in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr den Rucksack einer 24-jährigen Studentin in einer Bibliothek am Wittelsbacherplatz entwendet. In der abgestellten Tasche befanden sich vier Schlüssel. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter die Fahrzeugschlüssel eines Mercedes Transporter bei einem Autohaus in der Kitzinger Straße. Zuvor hatten die beiden Männer Kaufinteresse an dem Fahrzeug vorgetäuscht und erlangten somit die beiden Originalschlüssel. Während ein Mitarbeiter des Autohauses im Kundengespräch vertieft war, machten sich die beiden Unbekannten mit dem Diebesgut aus dem Staub. Durch einen daraus resultierenden Schlosswechsel am Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.Am Samstagnachmittag hat ein unbekannter Täter eine Geldbörse und eine Mütze in einem Reihenhaus in der Rosa-Hahn-Straße entwendet. Während eines Umzugs nutzte der Tatverdächtige in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr einen unbeobachteten Moment und nahm die Geldbörse und Cap an sich. Der 18-jährige Geschädigte hatte die beiden Gegenstände zuvor in einem leeren Raum im neuen Haus abgelegt und stellte später dessen Verlust fest.Sonntagmorgen wurde die Tasche eines 18-jährigen Landreisbewohners aus dem Innenhof eines Studentenwerks in der Straße Am Exerzierplatz gestohlen. Der Geschädigte hatte die Tasche im Zeitraum von 05:00 Uhr bis 05:30 Uhr unbeaufsichtigt abgestellt und sich im Nahbereich aufgehalten. In dieser Zeit fielen dem 18-Jährigen zwei unbekannte Männer auf, welche sich im Bereich der Tasche aufhielten. In wie weit die Unbekannten mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, ist gegenwärtig nicht bekannt. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.Zeugenhinweise zur Aufklärung der Diebstähle nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.Bereits Mitte Juni hat ein unbekannter Täter einen grauen Seat Leon in einem Parkhaus in der Bronnbachergasse beschädigt. Die komplette rechte Fahrzeugseite des Pkws wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Dem 30-jährigen Autobesitzer entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.Verkehrsgeschehen:Fahrradfahrer übersehen - 11-jähriger Fußgänger verursacht Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten - etwa 100 Euro SachschadenWÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagabend überquerte ein 11-jähriger Fußgänger eine rote Lichtzeichenanlage am Kranenkai und verursachte dabei einen Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zuzog.Gegen 08:30 Uhr überquerte der 11-jährige Fußgänger eine rote Ampel und übersah dabei einen herannahenden Fahrradfahrer. Der 34-jährige Zweiradfahrer musste infolgedessen eine Vollbremsung einleiten und stürzte dabei nach vorne über den Lenker. Hierbei zog sich der Landkreisbewohner Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus gebracht werden. Er hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.Montagnacht wurde ein 25-jähriger Fahrrad-Fahrer durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Oberen Mainkai aus dem Verkehr gezogen. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Würzburger musste sein Fahrrad deshalb stehen lassen und die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten.Der Würzburger muss sich nun wegen dem Straftatbestand Trunkenheit im Verkehr verantworten.Am Sonntagabend stürzte eine 18-jährige Kraftrad-Fahrerin im Bereich der Veitshöchheimer Straße alleinbeteiligt zu Boden und verletzte sich leicht.Gegen 04:30 Uhr wollte die Landkreisbewohnerin mit ihrem Kraftrad des Herstellers Yamaha von der Veitshöchheimer Straße auf die Bundesstraße 27 auffahren. Hierbei kam sie aufgrund einer Bodenwelle zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Anschluss wurde die junge Frau zur weiteren Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Meldungen der Polizei Würzburg