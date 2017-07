Rettungseinsatz für eine Katze in Würzburg

Trunkenheit im Verkehr



Unfallfluchten



Fahrraddiebstähle

Sachbeschädigung an einem Fenster

Schlägerei in einer Gaststätte

Sachbeschädigung durch Graffiti

Diebstahl aus einem Schwimmbad

Am 01.07.2017, 18.30 Uhr wurde gemeldet, ein alleinstehender 77-jähriger Katzenbesitzer aus der Innenstadt sei seit einer Woche nicht ansprechbar in einem Krankenhaus und seine Katzen vermutlich unversorgt in der Wohnung.Weil kein Wohnungsschlüssel beigebracht werden konnte, bohrte die Feuerwehr den Schließzylinder auf und öffnete die Tür. In der Wohnung wurde erst nach längerer Suche unter einem Nachtkästchen versteckt eine ältere Katze gefunden, lebend und in gutem Zustand, aber stark verängstigt durch den Lärm. Durch eine katzenerfahrene Polizeibeamtin konnte sie mit Hilfe einer Decke eingefangen werden; für die weitere Betreuung wurde sie an das Tierheim übergeben.Bei der Verkehrskontrolle einer 27-jährigen Radfahrerin am 01.07.2017, 03.25 Uhr im Rennweg wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille, eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt verhindert.Am 01.07.2017, 04.25 Uhr fuhr ein 40-jähriger Radfahrer so unsicher durch den Ringpark in Höhe Friedrich-Ebert-Ring, dass er beinahe stürzte. Durch eine Streifenbesatzung wurde er zum Anhalten aufgefordert und versuchte noch zu flüchten, konnte aber zu Fuß eingeholt werden. Ein Alkoholtest wurde verweigert, eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde verhindert.In dem Zeitraum 21.-30.06.2017 war ein weißer Pkw Mercedes in dem Parkhaus am Theater abgestellt; vermutlich durch das Öffnen und Anstoßen der Tür eines nebenstehenden Fahrzeugs entstand an der Beifahrertür ein Schaden, blauer Fremdlack war feststellbar. Zeugen werden um Hinweise gebeten.Am 26.06.2017, 16.00-21.00 Uhr wurde ein in der Sanderstraße abgestelltes silberfarbenes Rad mit einem Wert von 50 Euro gestohlen.In dem Zeitraum 29./30.06.2017, 23.00-02.30 Uhr wurde ein in der Veitshöchheimer Straße abgestelltes Fahrrad gestohlen, es war mit einem Spiralschloss gesichert , ein Fahrrad der Marke Cube in schwarzer und grauer Farbe, mit einem Wert von 1170 Euro.Zeugen werden um Hinweise gebeten.Am 30.06.2017, 20.10 Uhr hörte ein 7-jähriges Mädchen in der Wohnung der Familie in der Budapester Straße am Heuchelhof, wie ein Stein gegen das Fenster geworfen wurde und die Scheibe beschädigte. Sie sah einen etwa 9-jährigen Jungen mit dunkelblonden Haaren weglaufen. Zeugen werden um Hinweise gebeten.In einer Gaststätte der Innenstadt rempelten sich zwei 27-jährige Männer an und gerieten in Streit; außerhalb des Lokals hob einer von ihnen eine Flasche auf und schlug damit seinen Gegner. Dieser wurde in einem Krankenhaus ärztlich behandelt, der Schläger wurde durch in der Freizeit anwesende Polizeibeamte zu Boden gebracht und festgehalten, bis ihn eine Streifenbesatzung übernahm. Er stand mit 1,28 Promille unter Alkoholeinfluss, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und er wurde in dem Haftraum der Dienststelle ausgenüchtert.Vermutlich in der Nacht des 29./30.06.2017 wurde im Mittleren Steinbergweg eine Bruchsteinmauer mit einem Schriftzug in roter Farbe versehen. Die beschmierte Fläche ist ca. 83x55 cm. Zeugen werden um Hinweise auf den unbekannten Täter gebeten.Nachträglich gemeldet wurde der dreiste Diebstahl einer Industriematte im Wert von 600 Euro aus einem öffentlichen Bad am 19.06.2017. Der Täter wartete um 10.25 Uhr einige Zeit in dem Eingangsbereich; auf die Frage einer Angestellten gab er an, nur etwas abholen zu müssen, später fiel die fehlende Matte auf. Aus Videoaufzeichnungen konnte nachvollzogen werden, dass er mit der zusammengerollten Matte wegging. Der Täter wurde beschrieben als 1,75m, ca. 40 Jahre alt, kräftig, bekleidet mit schwarzem Muskelshirt und grauer knielanger Arbeitshose. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Meldungen der Polizei Würzburg