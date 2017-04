Lengfeld: Bierflasche auf fahrendes Auto geworfen

Pkw beschädigt

Pkw-Kennzeichen entwendet

Mehrere Unfälle mit geflüchtenden Verursachern

Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Durch die herbeigerufene Polizeistreife konnte der Flaschenwerfer ermittelt werden. Gegen den 19-jährigen Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und versuchter Sachbeschädigung eingeleitet. Am Fahrzeug des Mitteilers entstand kein Schaden.Ein bisher unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum vom 25.04.17 bis 29.04.17 den Pkw eines Fahrzeughalters. Der Pkw VW, der in der Friedenstraße abgestellt war, wurde im Bereich der Motorhaube eingedellt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.Im Zeitraum vom 25.04.17 bis 29.04.17 entwendete ein Unbekannter das hintere Kennzeichen eines Am Hubland geparkten Pkw Skoda.Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 29.04.17 zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr einen in der Mönchbergstraße abgestellten Mercedes Benz an dessen Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Möglicherweise handelte es sich beim Verursacher um einen blauen Pkw mit italienischer Zulassung.Ebenfalls flüchtig ist ein Unfallverursacher, der am 29.04.17 zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr ein abgestelltes Motorrad angefahren und dadurch umgeworfen hat. Am Krad entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Frankenstraße. Das geparkte Fahrzeug eines 32-jährigen Geschädigten wurde am 29.04.17, zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr, angefahren und am Heck beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.Wer Hinweise zu den Unfallverursachern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr wurde in der Nürnberger Straße eine 51-jährige Verkehrsteilnehmerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von mehr als 0,5 Promille. Die Fahrerin musste ihre Fahrt beenden. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.





