Mit 2 Promille Unfall verursacht

Originalmeldung der Polizei Würzburg

Würzburg/Heidingsfeld Samstag, 29.04.2017 - 09:35 Uhr

Eine 46 - jährige PKW-Führerin und 30 - jähriger PKW-Führer befuhren am 28.04.2017 gegen 20:00 Uhr den Wendelweg in Richtung Innenstadt. In Folge kam es zu einem Crash.