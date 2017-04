Kontrahenten mit Ellenbogen geschlagen

Topcase von Fahrrad gestohlen

Fahrrad gestohlen

Baumaschinen von Gerüst entwendet

Diebstahl aus Umkleidekabine

Glasscheibe beschädigt und mit Farbe beschmiert

Beschädigung an Haustüre festgestellt

Drei Pkw beschädigt

Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet Würzburg

Der Geschädigte wurde gegen 01:00 Uhr durch einen Unbekannten mittels einer Ellenbogentechnik im Gesichtsbereich verletzt. Er musste sich anschließend in ein Krankenhaus begeben, wo er stationär aufgenommen wurde.Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Ein Diebstahl eines Topcase ereignete sich am Dienstag in der Ludwigstraße.Ein Unbekannter entwendete in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr das Topcase von dem Fahrrad eines Briefzustellers. Der Wert des entwendeten Transportbehältnisses, in welchem sich auch diverse Briefe befanden, beläuft sich auf ca. 500 Euro.Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Der Diebstahl eines Fahrrades ereignete sich in der Zeit vom Freitag den 21.04.2017 bis Montag den 24.04.2017 in der Bismarckstraße.Ein Unbekannter bemächtigte sich des schwarzen Shimano Deore Fahrrades eines 25-jährigen Würzburgers. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.Zeugen, welche die Tat und den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Zu einem Diebstahl vom Gerüst einer Baustelle ist es am Mittwoch in der Rittergasse gekommen.In der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu der Baustelle und entwendete mehrere Baumaschinen der Marke Hilti. Der geschädigten Baufirma entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.Zeugen, welche die Tat und den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Ein Diebstahl ereignete sich am Donnerstag in einem Sportzentrum im Wiesenweg.Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 22:15 Uhr Zutritt zu den Umkleidekabinen der Sportstätte. Hierbei entwendete er u.a. diverse Geldbeute, Mobiltelefone und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 850 Euro.Im Zusammenhang mit dem Diebstahl wurde eine verdächtige Person im Umfeld der Kabinen beobachtet. Der südländisch aussehende Mann war ca. 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze Haare und war im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Nach Angaben der Zeugen hätte er deutsch mit leicht ausländischem Akzent gesprochen. Er trug ein weißes T-Shirt mit einer schwarzen Daunenjacke.Weiterhin war er in Begleitung einer weiteren männlichen Person, welche jedoch nicht näher beschrieben werden konnte. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall sucht die Polizei nun Zeugen, denen die Männer im Bereich des Sportgeländes aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können. Personen, die entsprechende Feststellungen machen konnten, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Eine Sachbeschädigung an der Glasscheibe eines Lokals ereignete sich am Donnerstag in der Karmelitenstraße.Ein Unbekannter verursachte in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr, auf bisher ungeklärte Art und Weise einen Sprung in der Schaufensterscheibe des Restaurants und beschmierte diese weiterhin mit Farbe. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.Zeugen, welche die Tat und den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Eine Sachbeschädigung an einer Hauseingangstüre ereignete sich in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag an einem Wohnobjekt Am Dicken Turm.Ein Unbekannter beschädigte hierbei, vermutlich durch einen Tritt, die Türzarge der Holztür. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.Zeugen, welche die Tat und den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Zu einer Sachbeschädigung an drei geparkten Fahrzeugen ist es in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße gekommen.Ein Unbekannter riss hierbei bei einem schwarzen Golf, einem schwarzen VW Kombi und einem grauen 3er BMW mehrere Anbauteile ab und beschädigte die Fahrzeuge hierbei deutlich. Der Gesamtschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.Zeugen, welche die Tat und den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.Ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort hat sich am Donnerstag im Sanderheinrichsleitenweg ereignet.Ein Unbekannter hatte zuvor, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 22:15 Uhr, einen im Theodor-Boveri-Weg abgestellten blauen Citroen Berlingo unrechtmäßig in seinen Besitz gebracht. Bei der anschließenden Ausfahrt verursachte er einen Unfallschaden an einer Grünfläche im Sanderheinrichsleitenweg. Der Unbekannte brachte den Pkw schließlich in den Theodor-Boveri-Weg zurück, wo er von den hinzugerufenen Polizeibeamten und der rechtmäßigen Fahrzeughalterin vorgefunden werden konnte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag in der Brücknerstraße.Hier touchierte ein namentlich unbekannter, ca. 70-80 Jahre alter Pkw-Führer während der Fahrt mit seinem weißen Opel Astra den Außenspiegel eines grauen VW Golf. Durch den Unfall wurde ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro verursachtEin weiteres Fahrzeug wurde am Donnerstag auf einem Supermarktparkplatz in der Zeppelinstraße beschädigt.Ein bisher namentlich unbekannter Fahrer eines schwarzen Volvo blieb gegen 20:15 Uhr, im Zusammenhang mit einem Parkvorgang, an dem schwarzen VW Golf der Geschädigten hängen. Hierbei entstand ein Schaden an der rechten Seite der Fahrzeugfront. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich zuvor um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, welche die Unfälle beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.



