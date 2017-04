Marihuana in Plüschpantoffeln versteckt

Die Rauschgiftfahnder stoppten den 31-jährigen Mann und seine ein Jahr ältere Begleiterin gegen 15.50 Uhr am Hauptbahnhof. Die Thüringerin händigte den Beamten sofort eine geringe Menge an Rauschgift aus. Bei der weiteren Durchsuchung des Gepäcks, entdeckte die Zivilstreife versteckt in Einhorn–Plüschpantoffeln noch etwa 25 Gramm weiteres Marihuana.



Die beiden 31 und 32 Jahre alten Beschuldigten wurden für die weitere Sachbearbeitung der Landespolizei übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die Beiden wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

83-Jähriger alkoholisiert am Steuer - Mercedes-Fahrer mit riskantem Fahrmanöver vor Polizei geflüchtet

Würzburg-Zellerau. Am Montagnachmittag gegen 13:40 Uhr beobachtete eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg Stadt, wie ein Mercedesfahrer von der Friedensbrücke kommend nach links in die Dreikronenstraße abbiegen wollte. Dabei ordnete sich der Mann verkehrt ein und fuhr auf der Gegenfahrspur in die Dreikronenstraße ein. Die Streife machte den Mann auf sein Fehlverhalten aufmerksam und zunächst setzte er einige Meter rückwärts, um dann auf der richtigen Seite um die Verkehrsinsel herumzufahren.



Als die Beamten den 83-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg schließlich einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, fuhr er plötzlich mit hoher Geschwindigkeit davon und bog in eine Tempo-30-Zone ein.



Die Streife stoppte ihn wenig später in der Alten Kasernenstraße und schnell war auch der Grund für die Flucht des Seniors klar. Er brachte es bei einem Atemalkoholtest auf einen Wert von 0,42 Promille, weshalb er die Beamten zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle begleiten musste. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 83-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.



