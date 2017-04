18-Jähriger bedroht Sanitäter in Würzburg mit Messer

Bei Streit um Geld – 33-Jährigem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Mit Schlüsselbund auf 36-Jährigen eingeschlagen und ins Geschlechtsteil getreten



Nach Streit - Frau an Haaren über den Gehweg gezogen – reichlich Alkohol im Spiel

Erneut Geldbörsendiebstähle in Schulumkleide

Graffitis an Wohnhäusern - Zeugen gesucht

Glastüre an Kürnachtalhalle beschädigt

Glasscheibe an Straba-Haltestelle eingetreten

Papiertonne und Müllsack mutwillig angezündet – Zeugen gesucht

Rattengift im Garten entdeckt – Wer kann Hinweise geben?



Mehrere Autos beschädigt – Spiegel abgetreten

Reifen an Peugeot plattgestochen

23-jährige Radfahrerin volltrunken aus dem Verkehr gezogen

Autofahrer unter Drogen?

76-jähriger Fordfahrer nicht fahrtauglich -Unfallschaden am Auto - weitere Fahrzeuge beschädigt?

Sein Kollege konnte dem Mann das gefährliche Werkzeug glücklicherweise abnehmen, ohne dass jemand verletzt wurde.Auch später im Krankenhaus zeigte sich der 18-Jährige aus dem Landkreis Würzburg sehr renitent und wollte sich nicht behandeln lassen. Erst durch die medikamentöse Ruhigstellung, entschärfte sich die Situation vorläufig.Als der junge Mann jedoch gegen 13:00 Uhr aus dem Krankenhaus entlassen werden sollte, zeigte er sich erneut extrem aggressiv, und drohte, alles kurz und klein zu schlagen. Auch diesmal wurde die Polizei verständigt und nahm den aggressiven Jugendlichen kurzerhand in Sicherheitsgewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Grund für das aggressive Verhalten dürfte eine gefährliche Mischintoxikation aus Alkohol und Drogen gewesen sein.Am Samstagfrüh gegen 4:00 Uhr ist ein 33-jähriger Würzburger mit drei Bekannten in der Wallgasse in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung nahmen ihm die drei Serben sein mitgeführtes Pfefferspray ab und sprühten ihm dieses ins Gesicht. Außerdem fehlte nach dem Vorfall die Geldbörse des Mannes. Ob die drei Tatverdächtigen diese an sich genommen hatten oder der alkoholisierte Geschädigte sie bei der Auseinandersetzung verlor, steht bislang nicht fest. Die drei Bekannten suchten anschließend mit einem Fahrzeug das Weite. Der 33-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Gegen die drei namentlich bekannten Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr hat eine 23-jährige Frau im Verlauf eines Streits ihren 36-jährigen Kontrahenten mit einem Schlüsselbund geschlagen, ihn an seiner Halskette gezogen und ihn anschließend in den Genitalbereich getreten. Der Mann musste sich aufgrund der erlittenen Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.Am Sonntagfrüh gegen 1:30 Uhr sind in der Juliuspromenade zwei junge Frauen aneinandergeraten. Eine bislang namentlich nicht bekannte Frau soll dabei eine 21-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin diese zu Boden fiel. Der Freund der Angreiferin, ein 20-jähriger Würzburger, mischte sich daraufhin ein und zog die Geschädigte an den Haaren mehrere Meter über den Gehweg. Die Würzburgerin erlitt dabei leichte Gesichtsverletzungen. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die unbekannte Aggressorin bereits über alle Berge. Der bei der Polizei bestens bekannte 20-Jährige, verweigerte die Herausgabe des Namens seiner Freundin und zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten extrem unkooperativ. Bei allen Beteiligten war offenbar reichlich Alkohol im Spiel. Gegen die junge Frau und den 20-jährigen Würzburger wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.Am Donnerstagnachmittag wurden aus der Umkleidekabine eines Gymnasiums in der Nähe des Berliner Platzes insgesamt fünf Geldbörsen entwendet. Die Jugendlichen befanden sich zwischen 14.00 und 15.30 Uhr beim Sportunterricht und hatten ihre Geldbeutel in der Umkleidekabine zurückgelassen. Diese wurden später in einem Mülleimer entdeckt und konnten inzwischen ihren Besitzerinnen wieder ausgehändigt werden. Das Geld in Höhe von insgesamt 100 € wurde von dem unbekannten Dieb jedoch zuvor entnommen.Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.Am Freitag vorletzter Woche (31.3.2017) haben Unbekannte an zwei Wohnhäusern im Frauenland und der Sanderau mehrere Graffiti-Schmierereien angebracht und dabei einen Schaden von 1.500 € verursacht.Im ersten Fall wurde ein Mehrfamilienhaus in der Randersackerer Straße mit schwarzer Farbe beschmiert. Im zweiten Fall verunzierte der Unbekannte in rot – oranger Schrift die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses in der Kirchbühlstraße.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14:00 Uhr und Samstagfrüh, 9:00 Uhr hat ein Unbekannter die Glastür am Eingang der Kürnachtalhalle beschädigt und dabei einen Schaden von etwa 1.000 € verursacht.Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.Am Sonntagfrüh zwischen 1:45 Uhr und 5:15 Uhr hat ein Unbekannter an der Straßenbahnhaltestelle Madrider Ring die Scheibe einer Werbetafel eingetreten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 €. Ein Verkehrsmeister der WVV kümmert sich darum, die umherliegenden Glassplitter von der Fahrbahn zu entfernen.Hinweise zur Klärung des Vorfalls erbittet die Würzburger Polizei unter der Nummer 0931/457-2230.Am Montagfrüh gegen 0:15 Uhr hat eine Zeugin mitgeteilt, dass in der Mergentheimerstraße an der Papiermülltonne lichterloh brennt. Die Berufsfeuerwehr Würzburg löschte das Feuer ab. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.Wer Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben kann, soll sich bitte bei der Würzburger Polizei unter der Nummer 0931/457-2230 melden.In der Zeit zwischen Donnerstagfrüh, 8:00 Uhr und Freitagabend, 18:00 Uhr hat ein Hausbesitzer in seinem Garten eine größere Menge an Rattengift entdeckt. Wie das Gift dorthin kam, ist momentan unklar.Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 melden.In der Zeit zwischen Samstagmittag 11:00 Uhr und Sonntagmittag, 12:30 Uhr hat ein Unbekannter an einem geparkten silbernen Audi A2 in der Steinburgstraße den Außenspiegel abgetreten. Der Schaden beläuft sich auf 150 €.Im zweiten Fall wurde der Außenspiegel eines geparkten schwarzen Mazda 2 mit Kitzinger Kennzeichen im Mittleren Wiesenweg beschädigt und dabei ebenfalls ein Schaden in Höhe von 150 € angerichtet. Die Tat hatte sich zwischen Freitagnachmittag, 17:00 Uhr und Sonntagmittag, 11:30 Uhr ereignet.Am Sonntagfrüh um 1:15 Uhr hat ein Unbekannter in der Maillingerstraße an einem geparkten schwarzen Audi A4 mit Würzburger Kennzeichen ebenfalls den rechten Außenspiegel abgetreten. Dabei hinterließ der Unbekannte einen Schaden von mehreren hundert Euro.Zeugen der Taten, werden gebeten, sich bei der Würzburger Polizei unter der Nummer 0931/457-2230 zu melden.Am Sonntag zwischen 21.00 Uhr und 21.45 Uhr hat ein Unbekannter in der Steinheilstraße an einem Peugeot mit Würzburger Kennzeichen die vorderen Reifen plattgestochen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 170 Euro.Zeugen der Sachbeschädigung sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 melden.Am Sonntagfrüh um 4:30 Uhr hat eine Streife der Würzburger Polizei eine 23-jährige Frau aus Baden-Württemberg, die entlang der Veitshöchheimer Straße ohne Licht und in Schlangenlinien mit ihrem Fahrrad unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Nachdem die Frau vor den Augen der Polizeistreife noch eine rote Ampel missachtet hatte, konnte sie von einer Streife gestoppt werden. Der Grund für ihre unsichere Fahrweise war schnell entdeckt. Die Frau brachte es auf satte 1,9 Promille, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.Am Sonntagfrüh gegen 10:45 Uhr hat eine Streife der Würzburger Polizei einen 18-jährigen VW Fahrer kontrolliert. Die Beamten stoppten den Mann in der Kopenhagener Straße und er gab bei der Kontrolle sofort an, am Vortag Rauschgift konsumiert zu haben. Deshalb wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.Ein 76-jähriger Mann aus Baden-Württemberg ist am Sonntagfrüh um 5:45 Uhr in der Josef-Schneider-Straße auf dem Parkplatz eines Krankenhauses durch sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Ford Tourneo-Fahrer stand bei der Kontrolle durch die Polizei unter Medikamenteneinfluss und hätte gar kein Fahrzeug führen dürfen. Außerdem entdeckten die Beamten an der Front des Fahrzeugs Schäden.Der 76-Jährige könnte evt. an dort geparkten Fahrzeugen weitere Schäden verursacht haben. Etwaige Geschädigte werden daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.Bei dem Rentner wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des Mannes sicher. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Meldungen der Polizei Würzburg