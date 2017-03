Handfester Streit zwischen Türsteher und Gast

Polizei Würzburg

Würzburg Sonntag, 26.03.2017 - 12:22 Uhr

Eine leicht geschwollene Backe ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Türsteher der Diskothek Club Katze in der Würzburger Gerberstraße.