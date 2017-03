Verkehrsunfall: Fußgängerin am Würzburger Barbarossaplatz schwer verletzt

Körperverletzung in einer Gaststätte

Sie hatte mit ihrem Rollator die Fahrbahn überqueren wollen und war dazu hinter einem stehenden Kleintransporter von dem Gehweg auf die Straße getreten. Der 43-jährige Fahrer des Kleintransporters hatte nach seinen Angaben zurückgesetzt und im Rückspiegel die Frau stürzen sehen, er konnte nicht sagen, ob es zu einem Anstoß gekommen war.Ein unbeteiligter Zeuge bestätigte den Hergang, ebenfalls ohne Angabe zu einem Kontakt zwischen dem Fahrzeug und der Dame oder dem von ihr benutzten Rollator. Die Sachbearbeiterin des Unfalls benötigt dringend Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Wir bitten um Hinweise.. Am 18.03., 04.50 Uhr setzte sich ein Unbekannter zu 3 Männern an den Tisch einer Gaststätte in der Zeller Straße. Es kam zu einem Streit, ein 23-Jähriger bekam von ihm einen Schlag auf die Lippe, ein 22-Jähriger einen Schlag in das Gesicht, beide wurden leicht verletzt. Drei an dem Streit unbeteiligte Männer zogen den unbekannten Schläger weg und flüchteten mit ihm. Wir bitten Zeugen um Hinweise.Aufgrund eines Einsatzes wurde eine 38-jährige Frau stark alkoholisiert in ihrer Wohnung in Lengfeld angetroffen, ein Atemalkoholtestergab einen Wert von 2,76 Promille. Der Rettungsdienst wurde gerufen; als sie eine Untersuchung verweigerte, wurde sie in Schutzgewahrsam genommen und in einem Haftraum der Dienststelle ausgenüchtert.Ein 7-jähriger Junge parkte am 17.03., 18.40 Uhr seinen Tretroller vor einem Einkaufsmarkt in der Frankfurter Straße, als er mit seiner Mutter für ca. 20 Minuten in das Geschäft ging. Danach war sein Fahrzeug im Wert von 50 Euro gestohlen, ohne Hinweise auf den Täter. Gibt es Zeugen?In der Nacht des 16./17.03.2017 wurde an einem Geschäft in der Danziger Straße die Schaufensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen; sie wurde in ca. 1,80m Höhe durchbrochen, durch den Aufprall des Steins in dem Geschäft wurde der Boden beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro. Der Stein dürfte von eine Baustelle in der Nähe stammen. Der Täter ist unbekannt, wir bitten Zeugen um Hinweise.An einem grauen Ford wurde in dem Zeitraum 10.-17.03. die Motorhaube zerkratzt, es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Er war geparkt in der Kleiststraße, Sanderau. Der Täter ist unbekannt, wir bitten um Hinweise.Am Vormittag des 16.03. kam es bei zwei Mitteilerinnen aus der Zellerau im Alter von 85 und 89 Jahren zu Anrufen durch einen hochdeutsch sprechenden Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. In einem Fall fragte er nach Wertgegenständen aufgrund eines angeblichen Einbruchs in der Nähe, im anderen wies er auf randalierende Jugendliche in der Nähe hin, die auch zu der Dame kommen könnten. Es kam weder zu Schaden noch zu Geldforderungen.





