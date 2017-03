Sturz vom Skateboard - 15-Jähriger schwer verletzt

Gegen 17:00 Uhr fuhr der Jugendliche den Reußenweg in Fahrtrichtung Steinburg entlang. Durch das Gefälle beschleunigte er mit seinem Skateboard stark. Im weiteren Verlauf stürzte der 15-Jährige alleinbeteiligt und zog sich dadurch schwere Kopfverletzungen zu.

Einen Helm hat er zum Unfallzeitpunkt nicht getragen. Nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort musste der Jugendliche mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Tiefkühlpizza im Ofen vergessen - Einsatz von Feuerwehr und Polizei

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagabend kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Grombühlstraße. Zwei Mieter einer Wohnung hatten eine Tiefkühlpizza im Ofen vergessen, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Personen- oder Sachschaden war nicht entstanden.

Gegen 19:00 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein möglicher Brand in der Grombühlstraße gemeldet. Schließlich konnte eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgemacht werden, aus der der Rauch offensichtlich kam. Da die Bewohner nicht öffneten, musste die Türe durch die Einsatzkräfte geöffnet werden. Hier konnte schließlich festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung Folge einer vergessenen Pizza im Ofen war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und auch Sachschaden war nicht entstanden.

Die Mieter der Wohnung müssen sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus - weder Personen- noch Sachschaden

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagnachmittag führte eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der der Straße Schenkhof zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Glücklicherweise war weder Personen- noch Sachschaden entstanden.

Gegen 16:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnte festgestellt werden, dass die Mieter einer Wohnung einen Grill auf ihrem Balkon benutzten. Dieser verursachte die starke Rauchentwicklung. Zu einem Brand war es nicht gekommen.

Handy unbemerkt gestohlen und geflüchtet - circa 400 Euro Beuteschaden

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, hat ein Unbekannter im Ringpark am Bahnhofplatz das Handy einer 16-Jährigen entwendet. Während die Geschädigte auf einer Parkbank saß und das weiße Mobiltelefon der Marke Samsung neben sich abgelegt hatte, nahm der unbekannte Dieb das Telefon an sich und flüchtete unbemerkt. Der Beuteschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Geldbörse aus Umkleidekabine entwendet - Beuteschaden unbekannt

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, bis Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter eine Geldbörse aus einem Umkleideraum eines Vereinsheims in der Mergentheimer Straße entwendet. Der gesuchte Täter nahm die Geldbörse samt Inhalt an sich und konnte unerkannt flüchten. Die Höhe des Beuteschadens ist bislang noch unbekannt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0931/457-2230.

Pkw beschädigt - circa 150 Euro Sachschaden

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag beschädigte ein Unbekannter einen BMW in der Haugerglacisstraße. Der Gesuchte warf zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr, eine leere Konservendose gegen einen geparkten silbernen BMW. Dadurch wurde die Beifahrertüre verkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise dieser Sachbeschädigung unter Tel.-Nr. 0931/457-2230.

Kennzeichen eines geparkten Pkw entwendet - circa 25 Euro Beuteschaden

WÜRZBURG/ZELLERAU. Ein Unbekannter entwendete am Sonntag, zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr, das vordere Kennzeichen eines geparkten, schwarzen Mitsubishi auf der Talavera. Nachdem der gesuchte Dieb die Kennzeichenhalterung beschädigt hat, nahm er das Kennzeichen an sich und flüchtete. Der Tatort liegt etwa auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Talavera. Bislang liegen keine Hinweise auf den Dieb vor. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 25 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0931/457-2230.

Fahrrad von Abstellplatz entwendet - circa 200 Euro Beuteschaden

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. In der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagabend entwendete ein bislang Unbekannter ein Fahrrad samt Fahrradschloss von einem Fahrradständer in der König-Heinrich-Straße. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Am Dienstag, gegen 18:45 Uhr, stellte der 18-jährige Würzburger sein schwarzes Fahrrad der Marke Morrison an einem Abstellplatz ab und befestigte es mit einem Schloss. Als er am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Der Beuteschaden beträgt circa 200 Euro.

Zeugenhinweise zu diesem Fahrraddiebstahl nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Mountainbike aus Innenhof entwendet - etwa 500 Euro Beuteschaden

WÜRZBURG/SANDERAU. Im Zeitraum von einer Woche entwendete ein Unbekannter ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, Typ Attention 2013, aus einem Innenhof in der Amalienstraße. Der Diebstahl wurde am vergangenen Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, bemerkt. Der Beuteschaden liegt in diesem Fall bei circa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.

Motorradfahrer stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu - circa 1.000 Euro Sachschaden

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntagabend stürzte ein Motorradfahrer in der Münzstraße alleinbeteiligt mit seinem Motorrad. Dabei verletzte er sich schwer und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Gegen 18:45 Uhr fuhr der 31-Jährige mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki die Maiergasse entlang und bog in die Münzstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die linke Seite. Ein weiteres Fahrzeug war bei dem Unfall nicht beteiligt. Durch den Sturz zog sich der 31-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste durch einen Krankenwagen in ein Würzburger Krankhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Berufsfeuerwehr Würzburg abgebunden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war.

Heckstoßstange beschädigt und geflüchtet - circa 4.000 Euro Sachschaden

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmittag beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Von-Luxburg-Straße einen geparkten Ford an der Heckstoßstange und flüchtete unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, parkte ein 54-Jähriger seinen grauen Ford auf einem Parkplatz im Innenhof eines Amtsgebäudes. Als er am nächsten Tag, gegen 12:00 Uhr, zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden an der Heckstoßstange. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war, hat sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem grauen Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Zeugenhinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.



