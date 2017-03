Mehrere Unfallfluchten im Würzburger Stadtgebiet

Mehrere PKW zerkratzt

Auto Touchiert



Fahrt unter Drogeneinwirkung

In der Zeit von Samstag den 04.03.2017 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr parkte eine 26-jährige Fahrzeugführerin ihren PKW auf dem Parkplatz des WVV. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte musste sie im Bereich der hinteren Stoßstange links Kratzer und Lackabrieb feststellen, die vorher dort noch nicht gewesen waren. Ein bislang unbekannter PKW ist vermutlich beim Ausparken an dem PKW der 26-Jährigen hängengeblieben und hat danach, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder seinen Meldepflichten nachzukommen, den Unfallort wieder verlassen. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung auf etwa 300 Euro.– Am Samstag den 04.03.2017 gegen 14:00 Uhr konnte ein 72-jähriger beobachten, wie ein unbekannter Fahrzeugführer aus einer Parklücke in der Alfred-Nobel-Straße ausparkte und an einem neben ihm parkenden PKW hängen blieb. Ohne jedoch alles nötige zu veranlassen und den Schaden zu melden, verließ dieser unerlaubt den Unfallort. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Zeuge meldete seine Beobachtungen sofort der Polizei.In allen Fällen entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen gesetzlichen Pflichten den Unfall als Beteiligter zu melden nachzukommen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zu diesen Verkehrsunfallfluchten unter Tel. 0931/4572230.Würzburg/Sanderau – In der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 09:45 Uhr parkten Anwohner der Königsbergerstraße ihre PKW ordnungsgemäß in dafür vorgesehen Parkbuchten. Als diese zu ihrem PKW zurückkehrten mussten sie feststellen, dass die rechte Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Die Kratzspur zog sich jeweils von vorn bis hinten durch. Insgesamt handelte es sich gleich um 6 zerkratzte PKW. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3600 Euro. Vom Täter oder den Tätern fehlt bislang jede Spur.Würzburg/Frauenland – Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW die Richard-Wagner-Straße. Aufgrund seiner Unachtsamkeit kam dieser zu weit nach rechts und touchierte einen parkenden PKW seitlich. Der Anstoß war so heftig, dass dieser PKW auf ein weiteres dort parkendes Fahrzeug draufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher blieb trotz des Aufpralls unverletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 12500 Euro, wobei beim PKW des Unfallverursachers der Schaden am größten war.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-2230.Würzburg/Sanderau – Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde ein 28-jähriger Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten auf. Eine Weiterfahrt des Fahrzeugführers wurde sofort unterbunden. Nach Abschluss der Sachbehandlung konnte dieser wieder entlassen werden. Den Herrn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz in Verbindung mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot.



Polizei Würzburg