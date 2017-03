Würzburg: Mann verfolgt, niedergeschlagen und getreten - Zwei Täter flüchtig

Polizei Würzburg

Würzburg/Rottenbauer - Samstag, 04.03.2017 - 10:51 Uhr

Nach bisherigem Ermittlungsstand lief der 28-jährige Geschädigte am Freitagabend gegen 21:50 Uhr im Schleifweg in Rottenbauer in Richtung Straßenbahnhaltestelle. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde er nach eigenen Angaben durch zwei männliche Personen verfolgt.