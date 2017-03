Radeln entgegen der Fahrtrichtung - Radfahrerein schwer verletzt

Hochwertiges Fahrrad aus Kellerabteil entwendet - circa 800 Euro Beuteschaden

Wand mit Graffiti beschmiert und geflüchtet - circa 500 Euro Sachschaden

Sachbeschädigung an geparktem BMW - mehrere Tausend Euro Sachschaden - Zeugen gesucht



Unbekannter schlägt die Scheibe eines geparktem Pkw ein und flüchtet - ungefähr 1.000 Euro Sachschaden

Türen und Kotflügel eines Volvo zerkratzt - circa 1.000 Euro Sachschaden

Kennzeichen von BMW entwendet - circa 50 Euro Beuteschaden

Auf vorausfahrendes Fahrrad aufgefahren - eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro

Beim Ausparken gegen Fußgänger gestoßen - ein Leichtverletzter - Polizei sucht Zeugen

Geparkter Opel am Paradeplatz angefahren - circa 2.000 Euro Sachschaden

Pkw beschädigt und geflüchtet - Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro

Gegen 07:30 Uhr fuhr eine 53-jährige Radfahrerin die Schweinfurter Straße, vom Berliner Ring kommend, entlang. Dabei fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der linken Straßenseite. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 26-jähriger Landkreisbewohner mit seinem VW aus einem Tankstellengrundstück nach rechts in den fließenden Verkehr abbiegen. Der Fahrer versicherte sich, dass von links kein Fahrzeug kommt und fuhr an. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Fahrradfahrerin. Die Frau prallte gegen die Fahrzeugfront und stürzte im Anschluss auf den Boden. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit Verdacht auf einen Beinbruch in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad und am VW beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.Im Zeitraum von Montagvormitttag bis Mittwochnachmittag entwendete ein bislang Unbekannter in der Augustinerstraße ein Mountainbike aus einem Kellerabteil. Der Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 800 Euro.Am Mittwoch bemerkte ein 35-Jähriger Anwohner, dass sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu seinem Kellerabteil im Anwesen verschafft hat. Aus dem Kellerraum wurde ein weiß-grünes Mountainbike der Marke Scott im Wert von circa 800 Euro entwendet. Des Weiteren verursachte der Täter geringfügigen Sachschaden an der Eingangstüre zum Abteil. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von Montag, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 16:45 Uhr, eingegrenzt werden. Der Täter entkam im Anschluss an den Diebstahl unerkannt.Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.Im Tatzeitraum von Montag, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 09:00 Uhr, beschmierte ein bislang Unbekannter die Fassade eines Bekleidungsgeschäftes in der Schönbornstraße mit Graffiti. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zu dieser Sachbeschädigung unter Tel. 0931/457-2230.Am Dienstagvormittag verkratzte eine bislang unbekannte Person die Fahrzeugseite eines Pkw in der Straße Am Schwarzenberg. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro.Gegen 08:30 Uhr parkte die 23-jährige Geschädigte ihren blauen BMW Am Schwarzenberg. Als sie gegen 12:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der flüchtige Täter die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt hat. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag schlug ein bislang Unbekannter im Heriedenweg die Scheibe eines geparkten Audi ein und flüchtete. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.Am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, stellte ein 24-jähriger Würzburger seinen schwarzen Audi in der Nähe einer Eisenbahnbrücke ab. Als er am nächsten Tag, gegen 10:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Der Verursacher des entstandenen Schadens von circa 1.000 Euro hat sich nach der Tat unerkannt entfernt.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zu dieser Sachbeschädigung unter Tel. 0931/457-2230.Bereits in der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend verursachte ein Unbekannter am Willy-Brandt-Kai Kratzer an einem geparkten Volvo. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.Am Montag, gegen 17:00 Uhr, parkte ein 28-Jähriger seinen grauen Volvo auf einer Parkfläche am Willy-Brandt-Kai. Am nächsten Abend, gegen 17:00 Uhr, stellte er tiefe Kratzer an beiden Türen der rechten Fahrzeugseite fest. Der gesuchte Tatverdächtige benutzte hierfür einen unbekannten Gegenstand und entfernte sich danach unbemerkt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.Im Zeitraum von Montag auf Dienstag entwendete ein bislang Unbekannter in der Barbarastraße das hintere Kennzeichen eines geparkten blauen BMW, 1er. Der Dieb entfernte sich im Anschluss unerkannt. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter Tel.-Nr. 0931/457-2230.Am Mittwochabend fuhr ein VW-Fahrer in der Salvatorstraße aus Unachtsamkeit auf eine vorausfahrende Radfahrerin auf. Bei dem anschließenden Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro.Gegen 17:30 Uhr wollte die 28-jährige Radfahrerin von der Mönchbergstraße nach links in die Salvatorstraße abbiegen. Aufgrund querender Fahrzeuge musste sie jedoch zunächst verkehrsbedingt anhalten. Anschließend fuhr die Radfahrerin in den Kreuzungsbereich ein. Ein 20-jähriger VW-Fahrer, der direkt hinter der 28-Jährigen in die Salvatorstraße einfuhr, schätzte die Situation falsch ein und fuhr auf das Hinterrad des Fahrrades auf. Die 28-Jährige stürzte daraufhin vom Fahrrad und verletzte sich hierbei leicht. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte die Leichtverletzte ab. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.Am Dienstagabend stieß eine bislang unbekannte Frau am Hauptbahnhof beim rückwärts Ausparken gegen einen Fußgänger. Beide Unfallbeteiligten unterhielten sich, Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. Im Nachhinein wurden beim Fußgänger leichte Verletzungen bekannt. Die Autofahrerin und unbeteiligte Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden.Gegen 21:00 Uhr ging ein 17-Jähriger zu Fuß über den Parkplatz am Bahnhofplatz in Richtung Hauptbahnhof. Eine bislang unbekannte Frau rangierte mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei mit der Stoßstange leicht gegen das Bein des Fußgängers. Während sich beide Unfallbeteiligte unterhielten, lehnte der Fußgänger eine medizinische Versorgung ab. Auf einen Austausch der Personalien wurde verzichtet. Am darauffolgenden Tag ließ der Fußgänger den Verkehrsunfall polizeilich aufnehmen und gab an, durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten zu haben. Hinweise zum Pkw konnten nicht gemacht werden. Die Fahrerin soll etwa 40 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Zum Unfallzeitpunkt trug sie schwarze Kleidung.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zu diesem Verkehrsunfall unter Tel. 0931/457-2230.Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Mittwochnachmittag am Paradeplatz einen Unfallschaden und entfernte sich unbemerkt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.Gegen 13:00 Uhr parkte ein 28-jähriger Würzburger seinen schwarzen Opel in einer Parkbucht am Paradeplatz. Gegen 16:40 Uhr kehrte er zu seinem Pkw zurück und fuhr nach Hause. Dort bemerkte er Kratzer am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite, die vermutlich bereits am Paradeplatz verursacht wurden. Der 28-jährige gab an, dass neben seinem Pkw ein heller VW-Bus geparkt hat. Es ist jedoch nicht bekannt, ob dieser unfallbeteiligt gewesen sein könnte. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.Zeugen dieses Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.Am Mittwochmittag wurde ein geparkter VW Am Hubland beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.Gegen 11:30 Uhr parkte ein 22-jähriger einen grauen VW am Fahrbahnrand in der Nähe des Theodor-Boveri-Wegs. Als er nur etwa eine Stunde später, gegen 12:30 Uhr, zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Delle im vorderen Kotflügel der Beifahrerseite. Aufgrund des Unfallschadens ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Fahrradfahrer handeln könnte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zu diesem Verkehrsunfall unter Tel. 0931/457-2230.

Originalmeldungen der Polizei Würzburg