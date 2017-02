Streit über Fahrweise - ein Kontrahend angefahren

Polizei Würzburg

Würzburg-Lengfeld Samstag, 25.02.2017 - 09:57 Uhr

Am 24.02.17 gipfelte ein Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern in einer körperlichen Auseinandersetzung auf Höhe des Greinbergknotens in Würzburg-Lengeld.