Kripo Würzburg ermittelt wegen versuchten Einbruchs

Der Täter gelangte nicht in den Verkaufsraum und musste mit leeren Händen den Tatort wieder verlassen. Die Kripo ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

In der Zeit von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 08.40 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, in ein Optikergeschäft in der Schustergasse einzudringen. Er schaffte es nicht, ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Der Täter hinterließ Hebelspuren an der Eingangstüre und Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und hofft nun auch darauf, dass Passanten oder Anwohner etwas Verdächtiges aufgefallen sein könnte, das mit dem Einbruchsversuch in Verbindung steht. Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1732 entgegen genommen.