Polizeischüler stellt zu Fuß mit Fahrrad flüchtenden Ladendieb

Polizei Würzburg

Würzburg Samstag, 18.02.2017 - 10:33 Uhr

Am Freitagabend beobachtete ein Polizeischüler einen Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft in der Semmelstraße. Der Täter versuchte zu flüchten, konnte aber von dem jungen Beamten gestellt werden.