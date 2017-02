Pfefferspray in Diskothek in Würzburg

Polizei Würzburg

Sonntag, 05.02.2017 - 11:17 Uhr

Eine 16-Jährige, als Gast in einer Diskothek in der Gattingerstraße in Würzburg, spürte um 23.15 Uhr einen plötzlichen Schmerz am Rücken im Schulterbereich mit starkem Juckreiz und einer Rötung, ihr wurde schwindlig und übel.