Erst Fahrt unter Drogeneinfluss, dann Fahrrad entwendet

Den 34-Jährigen erwartet neben einem saftigen Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot nun auch noch eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl.Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unterzog den 34-Jährigen am Mittwoch gegen 00:30 Uhr in der Winterhäuser Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei erhärtete sich auch aufgrund eines durchgeführten Urintests der Verdacht eines Betäubungsmittelkonsums. In der Folge wurde die Weiterfahrt mit dem Ford unterbunden und der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss daran wurde der Verdächtige wieder entlassen.Gegen 02:15 Uhr fiel der Amtsbekannte erneut einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf, als dieser in der Bismarckstraße mit einem neuwertigen Damenrad unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde schnell festgestellt, dass es sich bei dem knapp 300 Euro teuren Fahrrad des Herstellers KTM, Typ Alu Lite, um Diebesgut handelte. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt und der Täter festgenommen.Den Verkehrssünder erwartet nun im Rahmen einer Ordnungswidrigkeitenanzeige ein saftiges Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Darüber hinaus wird gegen den Tatverdächtigen eine Strafanzeige wegen Diebstahls vorgelegt.Ein Unbekannter hat am Montag den Opferstock einer Kapelle in der Martin-Luther-Straße aufgebrochen und die darin befindlichen Spenden entwendet.In der Zeit von Montag, 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr, hat der Tatverdächtige das Vorhängeschloss des Opferstocks aufgebrochen und den Spendeninhalt in Höhe von knapp 15 Euro gestohlen. Der Täter konnte im Nachhinein unerkannt fliehen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 30 Euro geschätzt.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zu dieser Tat unter Tel.-Nr. 0931/457-2230.Ein Hundehalter hat am Dienstagabend seinen Husky in der Juliuspromenade schwer misshandelt. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahm den Hund an sich und brachte ihn ins Tierheim. Den Besitzer erwartet eine Strafanzeige nach dem Tierschutzgesetz.Am Dienstag, um 19:15 Uhr, hatte der 58-Jährige seinen Husky, auf dem Rücken liegend und an der Leine angebunden, über die Gleise der dort verlaufenden Straßenbahn gezogen. Dies konnten mehrere Zeugen beobachten und verständigten daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen das verängstigte Tier in Verwahrung und übergaben es dem Tierheim.Den uneinsichtigen Würzburger erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.. Im Tatzeitraum von Ende Dezember bis Dienstagmorgen hat ein Unbekannter zwei Verkehrsschilder an einer Baustelle in der Semmelstraße entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Tat.Am Dienstagmorgen, um 07:00 Uhr, wurde das Fehlen der zwei Verkehrszeichen an der Baustelle festgestellt. Bei den Schildern handelt es sich jeweils um ein absolutes Haltverbot mit Zusatzeichen.Zeugenhinweise zu diesem Fall nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.Im Tatzeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen hat ein Unbekannter einen Pkw in der Londoner Straße beschädigt. Der Sachschaden beträgt hierbei mehrere hundert Euro.Zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr, hatte der Tatverdächtige Zuckerwürfel in den Tank eines schwarzen Chevrolet gefüllt und konnte anschließend unbemerkt fliehen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.Wer in diesem Zeitraum diesbezüglich etwas Verdächtiges festgestellt hat, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 melden.Bereits am Samstag hatte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt von einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Mainkai berichtet. Hier wurde im Zeitraum von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 08:30 Uhr vergangener Woche, ein blauer VW Passat angefahren und der linke Außenspiegel beschädigt. Dabei war ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden.In diesem Zusammenhang wird nun nach dem flüchtigen Verursacherfahrzeug, einem schwarzen Audi A1 (Baujahr 2011 bis 2014) gesucht.Wer Hinweise zu diesem Unfall und/oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben kann soll sich bitte unter Tel. 0931/457-2230 melden.Ein flüchtiger Unfallverursacher hat mit seinem Pkw am Donnerstagabend einen Audi in der Brunostraße angefahren, so dass ein Sachschaden von 1.000 Euro entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Tat.Am Donnerstag, zwischen 18:45 Uhr und 20:30 Uhr, wurde der schwarze Audi A5 im Bereich des hinteren, linken Kotflügels verkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.Zeugenhinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

