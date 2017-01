Streit um Taxirechnung eskaliert

Polizei Würzburg-Stadt

WÜRZBURG/LENGFELD: Sonntag, 29.01.2017 - 10:25 Uhr

Am Samstagabend eskalierte in Würzburg „Am Sonnfeld“ ein Streit um eine Taxirechnung. Die anschließende Handgreiflichkeit führte zu drei Leichtverletzten.