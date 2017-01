Schlägerei vor Würzburger Diskothek - Angreifer flüchtig

Nach Zeugenaussagen wurde dabei einer der beiden Männer von einem Unbekannten zu Boden geschlagen. Als sein 25-jähriger Begleiter, dem am Boden Liegenden helfen wollte, wurde dieser unvermittelt ebenfalls von einem unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Dieser ging ebenfalls zu Boden und verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein.

Anschließend entfernten sich die Angreifer in unbekannte Richtung. Die beiden Männer wurden leicht verletzt und kamen nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

Einer der Unbekannten war ca. 1,75 m groß, etwa 25 Jahre und hatte eine kräftige Figur. Er soll deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Die gesuchten Angreifen sollen mit einem schwarzen Opel Omega die Tatörtlichkeit verlassen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.

Hilti-Bohrhammer von Baustelle gestohlen

WÜRZBURG / FRAUENLAND. Zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr und Mittwochmittag, 12.00 Uhr hat ein unbekannter Dieb auf einer Baustelle im Theodor-Boveri-Weg einen Bohrhammer der Marke Hilti im Wert von etwa 450 Euro entwendet. Ein Mitarbeiter der Baufirma stellte gegen Mittag das Verschwinden der Maschine fest. Der Täter entkam unerkannt mit seiner Beute.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, entgegengenommen.

Handy mit EC-Karte in Bus entwendet - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG. Am vergangenen Samstag, zwischen 19.45 Uhr und 20.10 Uhr, haben offenbar zwei unbekannte Diebe aus einer Jackentasche ein Handy entwendet. Die Geschädigte befand sich im genannten Zeitraum in einem Bus, der von der Rottendorfer Straße in Richtung Gerbrunn fuhr. Während die 24-Jährige aus dem Bus ausstieg, ergriff vermutlich einer der beiden Unbekannten die Gelegenheit und nahm unberechtigt das Handy mit der darin aufbewahrten EC-Karte an sich. Nachdem die junge Frau aus dem Bus ausgestiegen war, bemerkte sie das Verschwinden ihres Mobiltelefons. Ihr entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Das im Verdacht stehende Paar kann wie folgt beschrieben werden:

Die Frau war etwa 1,70 Meter groß, hatte ein schlanke Figur und war etwa 30 Jahre alt. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Figur und das Alter wurde ebenfalls auf etwa 30 Jahre geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.

Mann wurde angerempelt - Handy verschwunden

WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Dienstagabend, zwischen 18.40 Uhr und 18.50 Uhr, wurde einem 51-jährigen Mann aus seiner Jackentasche das Mobiltelefon gestohlen. Im zuvor genannten Zeitraum befand sich der Geschädigte am Bahnhofplatz und wurde von einem unbekannten Mann angerempelt. Anschließend stellte der 51-Jährige fest, dass sein Handy aus der Jackentasche verschwunden war. Der Dieb verschwand in unbekannte Richtung. Das entwendete Handy wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sopnst Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931-457-2230, in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer stürzt - verletzt im Krankenhaus

WÜRZBURG / FRAUENLAND. Bei einem Verkehrsunfall in der Seinsheimstraße ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 30-Jährige in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Fahrrad in der Seinsheimstraße auf dem Radweg. Ein Paketbote, der zum gleichen Zeitpunkt dort seine Ware auslieferte, öffnete die Schiebetür, weshalb sich der Radfahrer erschrak und am Außenspiegel des Fahrzeuges hängen blieb. Der Mann auf dem Bike stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

VW Polo angefahren und geflüchtet

WÜRZBURG / SANDERAU. Zwischen Samstagnachmittag, 15.00 Uhr und Dienstagvormittag, 09.30 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem in der Neubergstraße abgestellten schwarzen VW Polo verursacht. Bei Rückkehr der Besitzerin stellte diese fest, dass der linke Kotflügel eingedellt und die Spiegelverkleidung des linken Außenspiegels beschädigt worden war. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

