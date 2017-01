Falschfahrer auf der B19 bei Lengfeld - keine Verletzte

Fahrzeugteile von Anhänger gestohlen - ca. 1.000 Euro Beuteschaden



Geldbörse samt Inhalt entwendet - über 200 Euro Beuteschaden - Zeugen gesucht

Fahrrad von Abstellplatz entwendet - ca. 150 Euro Beuteschaden - Zeugen gesucht

Hauswand durch Graffiti beschmiert - ca. 100 Euro Sachschaden

Smart-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - knapp 9.000 Euro Sachschaden

Unfallverursacherin flüchtet mit über 2 Promille - knapp 2.300 Euro Sachschaden



Audi angefahren und geflüchtet - ca. 300 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen



Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall - ca. 1.200 Euro Sachschaden

Der Falschfahrer konnte von einem Sattelzug-Fahrer zum Anhalten bewegt werden. Ihn erwartet nun eine saftige Geldbuße.Um 08:00 Uhr fuhr der 50-jährige VW-Fahrer auf der B19, Fahrtrichtung stadtauswärts, entgegen der vorgeschriebenen Streckenführung in Richtung Stadtmitte. Hierbei kam es zu einem Beinaheunfall mit einem 25-jährigen Toyota-fahrer, der einen Zusammenstoß nur durch ruckartiges Ausweichen vermeiden konnte. Zum Glück blieben alle Verkehrsteilnehmer unverletzt. Der Falschfahrer konnte von einem Sattelzugfahrer gestoppt werden und wurde vor Ort von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt kontrolliert.Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Falschfahrer nicht unter Alkohol-/Drogen- oder Medikamenteneinfluss, war jedoch völlig ortsunkundig. Den Mann erwartet nun im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eine saftige Geldbuße.Am Freitagnachmittag vergangener Woche hat ein Unbekannter mehrere Fahrzeugteile von einem Anhänger in der Reichenberger Straße entwendet. Der Beuteschaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Tat.Am Freitag, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, hat ein Tatverdächtiger von einem offenen Kipper, der auf einer Baustelle in der Reichenberger Straße abgestellt war, mehrere Bordwände und Auffahrrampen sowie eine Abdeckplane gestohlen. Der Gesamtwert dieser Fahrzeugteile wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.Am Dienstagnachmittag hat ein bislang Unbekannter die Geldbörse einer Würzburgerin in einem Supermarkt in der Frankfurter Straße entwendet. Der Beuteschaden wird auf über 200 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Tat.Gegen 16:00 Uhr hat die 69-Jährige beim Einräumen der Waren an der Kasse bemerkt, dass ihr Portemonnaie samt Inhalt aus dem Einkaufswagen gestohlen wurde. Im Geldbeutel befanden sich Personaldokumente und Bargeld im Gesamtwert von über 200 Euro. Der unbekannte Dieb konnte nach seiner Tat unbemerkt flüchten.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zu dieser Tat unter Tel.-Nr. 0931/457-2230.Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitagabend bis Montagvormittag ein versperrtes Fahrrad vom Abstellplatz eines Wohnanwesens in der Egloffsteinstraße entwendet. Das Rad hat einen Wert von über 100 Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise.In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, ist das grün-schwarze Fahrrad des Herstellers Scott vom Fahrradabstellplatz direkt vor der Haustüre des Geschädigten gestohlen worden. Das ergaunerte Bike hat einen Gesamtwert von knapp 150 Euro.Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.Im Tatzeitraum von Freitag bis Montagmorgen hat ein Unbekannter die Hauswand eines Gebäudes in der Straße Am Bruderhof mit einem Graffiti besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. In der Zeit zwischen Freitag und Montag, 09:00 Uhr, wurde das Graffiti, das aus zwei Ziffern und einen Buchstaben besteht, in schwarzer Farbe an der Hauswand angebracht. Der entstandene Sachschaden an der Hauswand beträgt knapp 100 Euro.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Dienstagmorgen in der Wörthstraße wurde ein Smart-Fahrer leicht verletzt in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 9.000 Euro beziffert.Zum Unfallzeitpunkt um 10:00 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit seinem VW die Wörthstraße in Richtung Höchberg. Nach der Kreuzung zur Frankfurter Straße wendete der 24-Jährige plötzlich sein Fahrzeug, so dass der nachfolgende Smart-Fahrer in die linke Fahrzeugseite des VW auffuhr. An beiden Pkw, die infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein erheblicher Schaden im Wert von knapp 9.000 Euro. Der leichtverletzte 66-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert.Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.Eine alkoholisierte Fiat-Fahrerin hat am Dienstagabend in der Werner-von-Siemens-Straße einen Verkehrsunfall mit über 2.000 Euro verursacht und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die mit über 2 Promille alkoholisierte Würzburgerin wurde dank eines aufmerksamen Zeugen von einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt an ihrem Wohnanwesen gestellt. Die Dame musste in der Folge eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihrer Fahrerlaubnis über sich ergehen lassen.Gegen 17:45 Uhr befuhr die 58-Jährige mit einem blauen Fiat die Werner-von-Siemens-Straße und hatte hier bereits eine Berührung des Außenspiegels mit einer aufgestellten Warnbake. Dies hatte ein nachfolgender Opel-Fahrer beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. In der Folge fuhr die Unfallverursacher bei einem Einparkversuch in der Werner-von-Siemens-Straße auf einen ordnungsgemäß abgestellten Toyota auf und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt ca. 2.300 Euro.Die 58-Jährige konnte von der Polizei an ihrem Wohnanwesen gestellt werden und wurde auf die Dienststelle gebracht. Dort musste sich die Würzburgerin, die mit knapp 2,4 Promille erheblich alkoholisiert war, einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus wurde die Fahrerlaubnis der Unfallverursacherin eingezogen.Die Dame erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.In der Zeit zwischen Dienstagmorgen und -nachmittag hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall in der Straße Mainkai verursacht und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.Im Zeitraum von Dienstag, 06:30 Uhr bis 13:10 Uhr, hat der Fahrer eines weißen VW-Golf einen ordnungsgemäß abgestellten Audi angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Audi wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf knapp 300 Euro geschätzt.Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht dringend Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen genommen.Am Dienstagnachmittag hat sich auf dem Haugerring ein Auffahrunfall zwischen einem BMW- und Peugeot-Fahrer ereignet. Der Peugeot-Fahrer trug infolge des Unfalls leichte Verletzungen davon. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 1.200 Euro.Gegen 16:30 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit seinem BMW den Haugerring in Richtung Stadteinwärts. Direkt voraus fuhr ein Peugeot-Fahrer, der plötzlich verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 21-jährige BMW-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Peugeot auf. Aufgrund des Zusammenstoßes trug der Peugeot-Fahrer Kopf- und Nackenschmerzen davon. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeuge beträgt knapp 1.200 Euro.Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

