Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Gegen 15.30 Uhr übersah ein 77-Jähriger am Steuer seines VW an einem Fußgängerüberweg in der Ottostraße die 23-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war die Straße zu überqueren. Die junge Frau wurde vom VW frontal erfasst und fiel zu Boden. Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lobenswert ist zu erwähnen, dass hinzugekommene Verkehrsteilnehmer sofort reagierten und der Verletzten Erste-Hilfe leisteten. Dem Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung.Am Samstag, zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr, hat ein unbekannter Dieb eine Geldbörse aus einer Umhängetasche entwendet. Die Geschädigte befand sich zu dieser Zeit beim Einkaufen in einem Dekorationsladen im Kürschnerhof und trug die Tasche am Körper. Wenige Augenblicke später bemerkte die 54-Jährige, dass ihr Portemonnaie, in dem sich Bargeld und Personaldokumente befanden, aus der Umhängetasche heraus gestohlen wurde. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro beziffert.Wer im Zusammenhang mit der Tat sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.Zwischen Samstagabend, 18.00 Uhr und Montagmittag, 12.00 Uhr, hat sich ein Unbekannter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Bukarester Straße verschafft und ein dortiges Kellerabteil aufgebrochen. Der Tatverdächtige nahm aus dem Abteil über 100 alkoholische Getränkeflaschen unberechtigt an sich und entkam unerkannt. Der Beuteschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu meldenZwischen Sonntagnachmittag, 13.00 Uhr und Montagvormittag, 10.00 Uhr, hat ein Unbekannter einen Baucontainer in der Kürnachtalstraße aufgebrochen. Der Dieb entwendete aus dem Container ein hochwertiges Kombigerät der Marke Stihl im Wert von 2.800 Euro.Wer zur angegebenen Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag vergangener Woche hat ein Unbekannter ein grau-weißes Damenrad aus dem Hof eines Wohnanwesens in der Antonie-Werr-Straße entwendet. Das Trekking-Bike im Wert von etwa 400 Euro war zuvor von der Besitzerin verschlossen im Hof abgestellt worden.Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen genommen.Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, hat ein Radfahrer eine Autofahrerin beim Abbiegen von der Werner-von-Siemens-Straße in die Nürnberger Straße übersehen und prallte mit dem Rad gegen den Pkw. Die VW-Fahrerin, die sich auf der Nürnberger Straße befand, wollte zu diesem Zeitpunkt in die Werner-von-Siemens-Straße einbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wurde infolge des Aufpralls und Sturzes leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der 61-jährige Landkreisbewohner trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm sowie eine Warnweste und hatte sein Licht am Fahrrad ordnungsgemäß angeschaltet. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Exerzierplatz / Am Studentenhaus ist am Montagabend ein Rollerfahrer verletzt worden und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert werden.Ein 19-Jähriger befuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem BMW und einem, mit Abschleppseil dahinter gezogenem, defekten Fiat Punto den Friedrich-Ebert-Ring und wollte nach links, in Richtung Am Exerzierplatz, abbiegen. Der Fahrer des Gespanns kennzeichnete zwar das Abschleppseil mit einem roten Tuch, hatte jedoch die Warnblinklichter an beiden Fahrzeugen nicht eingeschaltet. Ein 55-jähriger Rollerfahrer wollte in diesem Moment die Kreuzung von der Straße Am Studentenhaus kommend geradeaus überqueren und übersah offenbar das Abschleppseil. In der Folge stürzte der 55-jährige Rollerfahrer und verletzte sich dabei so am Bein, dass er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 750 Euro.Am Montagnachmittag, zwischen 13.45 Uhr und 14.05 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem geparkten, schwarzen Audi A3 hinterlassen. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Randersackerer Straße abgestellt. Die Besitzerin bemerkte bei Rückkehr einen Schaden am vorderen, linken Kotflügel. Dieser wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.



