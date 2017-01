Trickbetrüger unterwegs - Pärchen erbeutet Schmuck

Gegen 14.00 Uhr klingelte das unbekannte Duo in der Pfauengasse an der Haustüre der 69-jährigen Frau. Als die Bewohnerin die Tür öffnete, gab das Pärchen an, eine Wohnung mieten zu wollten und hierzu gerne die vier Wände der 69-jährigen Würzburgerin anschauen möchten. Die Frau dachte sich nichts Böses und ließ die Unbekannten in ihre Wohnung. Nachdem die Beiden die „Besichtigung“ beendetet hatten, bemerkte die Getäuschte, dass eine Kette im Wert von etwa 400 Euro gestohlen worden war. Die Beiden können wie folgt beschrieben werden. Die Frau war etwa 1,65 Meter groß und hatte eine kräftige Figur. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke Figur. Beide waren für die Jahreszeit leicht bekleidet.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder auch Hinweise zu den gesuchten Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.

KTM-Rad entwendet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstagabend, 18.00 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, hat ein Unbekannter ein in der Büttnerstraße abgestelltes graues Bike der Marke KTM im Wert von etwa 800 Euro entwendet. Das Rad war von der Besitzerin verschlossen an der oben genannten Örtlichkeit abgestellt worden.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen genommen.

Handtasche in Diskothek entwendet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Sonntagmorgen, zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr, hat ein unbekannter Dieb eine Handtasche entwendet. Eine 19-jährige Geschädigte befand sich im angegebenen Zeitraum in einer Diskothek in der Augustinerstraße und ließ für einen kurzen Moment ihre Tasche unbeaufsichtigt. Diesen Augenblick nutzte der Dieb und nahm die Handtasche unberechtigt an sich. Im Laufe des Abends wurde der Geschädigten durch einen Mitarbeiter der Disko der Geldbeutel sowie die Handtasche, welche durch einen Gast aufgefunden worden war, wieder ausgehändigt. Ihr Mobiltelefon und das Bargeld waren jedoch verschwunden. Ihr entstand ein Schaden in Höhe von etwa 180 Euro.

Wer im Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.



Mäppchen mit Wertgegenständen gestohlen - Zeugen gesucht

WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Am Samstagvormittag, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, wurde einer 60-jährigen Landkreisbewohnerin ein Mäppchen mit Wertgegenständen aus ihrer Handtasche gestohlen. Die Geschädigte befand sich im angegebenen Zeitraum in einem Lebensmittelmarkt in der Max-Mengeringhausen-Straße. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass das Mäppchen mit ihrer EC-Karte, Personalausweis und weiteren Karten verschwunden war. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, entgegengenommen.

Außenspiegel von Pkws beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr, hat ein Unbekannter gleich an zwei Pkws, einmal der Marke Mercedes und einmal VW, die linken Außenspiegel beschädigt und einen Schaden in Höhe von etwa insgesamt 600 Euro verursacht. Die Fahrzeuge waren im angegebenen Zeitraum in der Sanderstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Als die Besitzer zu ihren Autos zurückkehrten, stellten sie die Schäden fest.



Zwischen Samstagabend, 18.00 Uhr und Sonntagabend, 20.00 Uhr, wurde ebenfalls ein Außenspiegel beschädigt. Der betroffene VW Passat parkte im angegebenen Zeitraum in der Johann-Sperl-Straße am Straßenrand. Als der Besitzer zu seinem VW zurückkam, bemerkte er den Schaden am rechten Spiegel in Höhe von etwa 600 Euro.



Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, entgegengenommen.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Zwischen Donnerstagvormittag, 11.00 Uhr und Freitagmorgen, 02.45 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem geparkten, blauen VW Golf hinterlassen. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum in der Grombühlstraße abgestellt. Bei Rückkehr bemerkte der VW-Besitzer einen Schaden am linken Außenspiegel. Dieser Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.



WÜRZBURG / SANDERAU. Am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, begegneten sich zwei Fahrzeuge an einer Engstelle in der Huttenstraße. Zuerst blieben beide stehen, bis einer der Beiden entschied loszufahren. Beim Vorbeifahren an dem silbernen VW Lupo blieb die unbekannte weibliche Fahrerin an dem stehenden Lupo hängen und setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Über das Fahrzeug der Verursacherin ist lediglich bekannt, dass es ein grünes Fahrzeug mit Würzburger Kennzeichen war. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.



In allen Fällen entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Unfallzeugen von Residenzplatz gesucht

WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Sonntagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, ist auf dem Residenzparkplatz eine VW-Fahrerin beim Herausfahren an insgesamt zwei geparkten Autos hängen geblieben. Trotz offenem Fenster fuhr die Fahrzeugführerin einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Bereich der Gaststätte stand während des Unfalls, laut Zeugenaussagen, eine männliche Person, welche die Fahrerin ansprach. Anschließend setzten der unbekannte Mann sowie die Unfallverursacherin ihren Weg fort.



Die Polizei sucht nun den männlichen Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte und anschließend mit der Frau sprach. Dieser soll sich bitte, bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, melden.



Originalmeldungen der Polizei Würzburg