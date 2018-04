Zusammenstoß auf Kreuzung in Karlstadt

Hierbei übersah dieser einen vom Laudenbacher Weg kommenden 25-jährigen BMW-Fahrer und es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Frontscheibe mutwillig beschädigt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: In der Zeit vom 03.04.18 bis 06.04.18 wurde ein Reisebus, welcher Am Braunen See in Zellingen abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Dieser hatte in der Frontscheibe einen Einschlag verursacht, so dass ein Sachschaden in Höhe von 4.600 Euro entstanden ist.

Hinweise bitte an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt