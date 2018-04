Autofahrer übersieht Radfahrer: 58-Jähriger verletzt

Der Autofahrer war gegen 16:20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Duttenbrunn auf der Stadelhofer Str. in Richtung Stadelhofen unterwegs. Auf Höhe der Brunnenstraße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 58-jährige Radfahrer bremste sein Fahrrad ruckartig ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und wurde dabei nach vorne über den Fahrradlenker auf die Motorhaube des Pkw geschleudert. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall Prellungen und Hämatome. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Container aufgebrochen und Stromaggregat entwendet

Karlburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Karlburg ein in der Verlängerung der Seegrubenstraße auf einem Platz abgestellter Container einer Jugendgruppe aufgebrochen. Aus dem Container wurde ein neuwertiges rotes Stromaggregat der Marke Einhell entwendet.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Stromaggregates unter Tel.: 09353/97410.

juh/Polizei Karlstadt