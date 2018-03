Autofahrer weicht Polizeiauto aus - Leitplanke gestreift

Am Dienstag musste gegen 18:15 Uhr ein Autofahrer zwischen Retzbach und Retzstadt einem mit eingeschalteten Einsatzsignalen entgegenkommenden Polizeifahrzeug, welches ein Überholmanöver durchführte, ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte der Autofahrer mit der rechten Fahrzeugseite eine Leitplanke. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro.

Anhängelast erheblich überschritten

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines Kleinbusses, an dem ein Anhänger mitgeführt wurde, auf dem ein weiterer Kleinbus transportiert wurde, stellten die Beamten am Dienstag gegen 07:15 Uhr in Karlstadt fest, dass die zulässige Anhängelast um 26 Prozent überschritten war. Dazu war auch das zulässige Gewicht des Anhängers um 5 Prozent überschritten. Die Weiterfahrt des Gespannes wurde unterbunden, auf den Fahrer kommt eine Anzeige zu.

Unfall beim Überholen

Wiesenfeld. Am Dienstag überholte gegen 09:50 Uhr ein 81-jähriger Autofahrer zwischen Wiesenfeld und Hausen eine aus fünf Pkw bestehende Fahrzeugkolonne. Als er sich auf Höhe des vierten Pkw der Kolonne befand, scherte der 26-jährige Fahrer dieses Pkw ebenfalls zum Überholen aus. Es kam dabei zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall entstand glücklicherweise lediglich ein geringer Sachschaden.

bak/Polizei Karlstadt