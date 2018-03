Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sie war gegen 15.40 Uhr mit ihrem Mercedes von der Hainbuche aus in Richtung Weyersfeld unterwegs. Ca. 40 m vor der Einmündung der Weyersfelder Straße in die B 27 prallte das Auto frontal gegen einen Wasserdurchlass. Das Fahrzeug wurde auf die Straße zurückgeschleudert und kam auf der B 27 zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die teilweise in die Kanalisation eingelaufenen Betriebsstoffe wurden von den eingesetzten Feuerwehren aus Gössenheim, Weyersfeld, Seifriedsburg und Adelsberg gebunden und durch ein Entsorgungsunternehmen abgepumpt. Außerdem musste die Fahrbahn von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei gereinigt werden. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Wildunfall

Gräfendorf-Michelau. Am Donnerstagabend, gegen 21.35 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17. Dabei kreuzte zwischen Michelau und Weickersgrüben ein Reh die Fahrbahn, welches er mit seinem Pkw Opel frontal erwischte. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Wildkamera entwendet

Karsbach-Höllrich. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits im Zeitraum vom 10. bis 14.03.18 eine in der Gemarkung „Bauholz/Hinteres Gereut“ aufgestellte Wildkamera entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

juh/Polizei Gemünden