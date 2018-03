Behindertenfahrrad wiedergefunden

Ein Zeitungsleser teilte jetzt bei der Polizei mit, dass er das Dreirad an den Schrebergärten am Radweg in Gemünden, auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks, gefunden habe. Es konnte zwischenzeitlich wieder an den Geschädigten übergeben werden.

Wildunfall

Gössenheim. Am Mittwochabend, um 21.15 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Autofahrer die B 27 von Gössenheim kommend in Fahrtrichtung Eußenheim. Hierbei kreuzte ein Hase die Fahrbahn und wurde von Pkw VW des 62-Jährigen erfasst. Da der Hase flüchtete, wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Auto wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

juh/Polizei Gemünden