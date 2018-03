Ein 43-jähriger Mann besitzt in Obersinn in der Gemarkung „Wolfsgrund“ eine Weide, auf der er seine Mutterkühe hält. Am Freitagmorgen konnte er beobachten, wie eine seiner Mutterkühe gekalbt hatte. Als er am Abend zurück zur Weide kam, fand er das Kalb bzw. die Überreste tot am Waldrand auf. Vom Kalb waren lediglich noch der Schädel und die Wirbelsäule übrig. Das Veterinäramt, das zwischenzeitlich verständigt worden ist, prüft nun, ob das Kalb von einem Wolf gerissen wurde.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstagnachmittag parkte ein 53-Jähriger seinen schwarzen Pkw Volvo auf einem Parkplatz auf der Lindenwiese. Als er am Sonntagmittag sein Fahrzeug vom Schnee befreite, stellte er eine Beschädigung am hinteren, linken Kotflügel fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Nach Angaben von Zeugen soll sich am Freitag, im Zeitraum von 10.00 bis 10.30 Uhr, ein Entsorgungsfahrzeug zwischen zwei Pkw durchgeschlängelt haben. Der Fahrer sei dabei sogar ausgestiegen, um die parkenden Autos in Augenschein zu nehmen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Leitpfosten umgefahren

Aura i. Sinngrund, Lkr. Main-Spessart Am Sonntagmorgen, gegen 08.00 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Burgjoß in Richtung Aura. Kurz vor Aura geriet er bei starkem Schneefall und komplett schneebedeckter Fahrbahn auf der abschüssigen Straße nach rechts ab. Er befuhr zunächst das Bankett, überfuhr einen Leitpfosten und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Am Pkw Skoda entstand kein Sachschaden, lediglich der Leitpfosten wurde beschädigte (ca. 50,- Euro).

Autofahrerin überschlug sich mit ihrem Fahrzeug

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Sonntag verunfallte eine Autofahrerin auf der B 27 bei Gössenheim. Die 20-Jährige kam gegen 00.15 Uhr in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Dort überschlug sich ihr Pkw Daihatsu und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw Daihatsu entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Baum fiel auf Verteilerkästen

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart Am Samstag meldete ein Zeuge einen umgestürzten Baum auf dem Radweg zwischen Schönau und Wolfsmünster. Beim Eintreffen der Polizei lag ein Baum komplett über dem Radweg und hatte mehrere Verteilerkästen beschädigt. Einer der Kästen wurde komplett zertrümmert. Die Feuerwehr aus Wolfsmünster beseitigte den Baum, so dass der Radweg wieder befahren werden kann. Der Schaden am Verteilerkasten wird auf etwa 2000,- Euro geschätzt.

Bauschutt illegal entsorgt

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart Am Samstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein Autofahrer einen Waldweg in Gräfendorf entlang fuhr und plötzlich anhielt. Der Mann öffnete den Kofferraum seines Pkw VW Golf und entsorgte einen Eimer mit Bauschutt. Auf Ansprache des Zeugen sammelte der 80-jährige Fahrer einen Großteil des ausgeschütteten Abfalls wieder zusammen und flüchtete dann. Der Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen ablesen und gab es an die Polizei weiter. Diese ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Hauseigentümer vom Mieter geschlagen

Gemünden a. Main, OT Wernfeld, Lkr. Main-Spessart Am Samstag, gegen 12.00 Uhr, traf sich ein Hauseigentümer mit einem Ehepaar, das Kaufinteresse an seinem Anwesen in der Karlstadter Straße hatte, zur Besichtigung des Hauses. Da der aktuelle Mieter jedoch den Zutritt verwehrte, stellte der Hauseigentümer seinen Fuß in die Tür. Der Mieter verpasste daraufhin dem Eigentümer sofort einen Schlag ins Gesicht. Der Geschädigte wurde zwar augenscheinlich nicht verletzt, verständigte jedoch die Polizei, die nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Geparktes Auto angefahren und beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Im Zeitraum von Freitag bis Samstag wurde ein Pkw Dacia angefahren und beschädigt. Der 87-jährige Fahrzeughalter zeigte bei der Polizei eine Beschädigung am rechten Fahrzeugheck an. Da der Mann im Unfallzeitraum seinen Pkw sowohl auf dem Parkplatz beim LIDL bzw. DM-Markt als auch auf dem Trabold-Parkplatz geparkt hatte, kann die genaue Unfallörtlichkeit nicht benannt werden.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Holzzaun beschädigt

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart Am Freitag im Zeitraum von 12.00 bis 13.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Einfahren in eine steile Grundstückseinfahrt in der Zentstraße gegen den dortigen Holzzaun. Dadurch brachen vier Zaunlatten und der Metallpfosten wurde verbogen. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Schaden wird auf etwa 400,- Euro veranschlagt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstagabend parkte ein 22-Jähriger seinen roten Pkw Audi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor der „Alten Apotheke“. Gegen 22.00 Uhr befand er sich in seiner nahegelegenen Wohnung und vernahm einen Knall. Als er am Morgen gegen 06.45 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stand dieses ca. 1 Meter versetzt nach links schräg auf dem Parkplatz. An der rechten Fahrzeugseite konnte er zudem einen frischen Unfallschaden feststellen.

Am Pkw Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000,- Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden