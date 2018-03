18-Jähriger fährt in Rieneck gegen geparkten Kleintransporter

Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr gegen 06.15 Uhr die Obertorstraße bergwärts. Dabei kam er aus Unachtsamkeit nach links und fuhr gegen einen geparkten Kleintransporter. Der Pkw VW Passat war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am VW wird auf ca. 1000,- Euro, am Kleintransporter auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Außenspiegel von geparktem Pkw abgefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart

Am Donnerstagvormittag wurde durch einen Zeugen eine Unfallflucht in der Mühltorstraße mitgeteilt.

Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann mit einem Post-Lkw von Schönau kommend die Mühltorstraße. Auf Höhe des Anwesens Mühltorstraße 40 musste er kurzzeitig anhalten, da ein entgegenkommender Sattelzug neben einem geparkten Pkw stand. Als der Sattelzug weg war sah der Postfahrer, dass an dem geparkten Polo der Außenspiegel herunter hing. Er wendete deshalb, fuhr dem Sattelzug hinterher und konnte das Kennzeichen des polnischen Sattelzuges ablesen. Anschließend teilte er seine Erkenntnisse der Polizei mit. Diese hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Waschbär überfahren

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart

Am Donnerstag, gegen 06.50 Uhr, befuhr eine 55-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Richtung Burgsinn. Auf Höhe der Eisenbahnbrücke querte ein Waschbär die Straße und wurde von ihrem Pkw Toyota erfasst und getötet. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Polizei Gemünden/mkl