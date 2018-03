Reh erfasst und getötet

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 04.30 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die MSP 11 von Harrbach in Richtung Staustufe. Dabei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde ihrem Pkw Skoda erfasst und getötet. Der Schaden am Auto wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt.

Am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, befuhr eine 45-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 19 von Lohr in Richtung Ruppertshütten. Dabei lief ein Reh in die Beifahrerseite ihres Pkw Audi. Von da wurde es abgewiesen und nochmals gegen einen entgegenkommenden Pkw Skoda Fabia geschleudert. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstanden ist konnte zur Nachtzeit nicht geklärt werden.

Spaziergängerin von Hund gebissen

Am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, lief eine 17-jährige Jugendliche auf dem Gehweg des Aschenrother Weges vom Schafacker kommend Richtung Seifriedsburger Straße. Hierbei kam ihr eine Frau mit einem kleinen weißen Hund entgegen. Um auszuweichen begab sich die Jugendliche auf die Fahrbahn, der kleine Hund allerdings auch. Der Hund umkreiste die junge Frau kurz und biss ihr blitzschnell in die Wade. Da die Gebissene so erschrocken war und kein Wort herausbekam, ging die Hundeführer weiter, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Die Jugendliche ließ die kleine Bisswunde anschließend im Krankenhaus behandeln. Die Hundeführerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Gefährliches „Eislaufen“ unterbunden

Am Mittwochmittag, gegen 15.00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung eine Frau auf, die zusammen mit zwei Kindern auf einem See Schlittschuh lief. Am Ufer stand deutlich sichtbar ein Verbotsschild der Stadt Rieneck, dass Eislaufen verboten ist. Außerdem war am Ufer der See teilweise nicht zugefroren und das Eis nicht sicher. Das weitere Eislaufen wurde daher unterbunden.

Einbruch in Gartenhaus

Am Mittwochmittag bemerkte der Besitzer eines Gartengrundstückes, dass seine Gartenhütte aufgebrochen worden war. Das Grundstück befindet sich am Waldrand im Flurbereich „Krautel“. Der bislang unbekannte Täter hebelte einen Fensterladen auf und schlug die Glasscheibe ein. In der Hütte befand sich zur Feststellungszeit niemand mehr, jedoch hatte der Täter sein gesamtes Hab und Gut, u. a. einen Koffer mit zahlreichen Kleidungsstücken, ein altes Laptop sowie Dokumente u. a. zurückgelassen. Der Täter hatte lediglich eine Flasche Bier angetrunken, sonst fehlte nichts. Offensichtlich hatte er die Hütte bereits in den vergangenen Tagen überhastet verlassen, da der Ofen kalt und das angetrunkene Bier gefroren waren. Aufgrund der zurückgelassenen Gegenstände konnte ein 22-jähriger Mann aus Saarbrücken als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der junge Mann wurde am 28.02.2018 im Raum München von der Polizei aufgegriffen und wird derzeit in einem Bezirkskrankenhaus behandelt.

vd/Polizei Gemünden