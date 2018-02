Autospiegel in Karlstadt beschädigt und geflüchtet

Offensichtlich wurde der Spiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift, woraufhin dieser umklappte und zerbrach. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 150.- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

Mit Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart Bei der Kontrolle eines 44-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 14:50 Uhr in der Würzburger Str. in Karlstadt stellten die Beamten fest, dass dessen Pkw ohne gültigen Versicherungsschutz war. Der Mann musste seine Fahrt beenden, das Kennzeichen des VW Golf wurde vor Ort von den Beamten entstempelt. Auf den Fahrer kommt nun eine Strafanzeige zu.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt