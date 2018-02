Totem Fuchs ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend, gegen 21.10 Uhr, befuhr eine 22-jährige Autofahrerin die B 26 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Lohr. Auf Höhe der Ortsumgehung Langenprozelten lag ein toter Fuchs mitten auf der Fahrbahn. Die junge Frau erschrak deshalb, versuchte auszuweichen und übersteuerte sein Fahrzeug, weshalb sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Auffahrunfall Gemünden a. Main

Am Freitagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, wollte eine 17-Jährige (Begleitetes Fahren) auf Höhe eines Möbelhauses in der Würzburger Straße mit ihrem Pkw Ford nach links abbiegen und musste hierbei verkehrsbedingt anhalten. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw VW Passat, welcher sich dahinter befand, hielt ebenfalls an. Der 38-jährige Fahrer eines dritten Fahrzeugs, bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel Astra auf den Passat auf, wodurch dieser auf den Ford geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 7000,- Euro geschätzt. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Am Samstagmorgen, um 09.45 Uhr, befuhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi die Ortsverbindungsstraße von Aura in Richtung Mittelsinn. Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr entgegengesetzt. Etwa 50 m nach dem Ortsschild von Mittelsinn begegneten sich beide Fahrzeuge, wobei sich die linken Außenspiegel berührten. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von jeweils ca.50,- Euro.

Wildunfall

Am Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, erfasste ein 55-jähriger Autofahrer beim Befahren der Ortsverbindungsstraße von Wiesenfeld in Richtung Harrbach ein die Straße querendes Wildschwein. Am Pkw Opel Astra entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Das vermutlich verletzte Wildschein flüchtete. Da der Autofahrer den Wildunfall erst am nächsten Morgen bei der Polizei meldete, wird gegen ihn Anzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz erstattet.

vd/Polizei Gemünden