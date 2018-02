45-Jähriger schubst Mitbewohnerin

Am Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Obertorstraße zu einem Streit zwischen den Bewohnern einer Wohngemeinschaft. Ein 45-jähriger Mann beschwerte sich zunächst im Zimmer einer 51-jährigen Mitbewohnerin, weil diese zusammen mit mehreren Personen musizierte. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf er die 51-Jährige schubste. Dabei stürzte diese zu Boden und zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu.

bak/Polizei Gemünden