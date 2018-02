Katze ausgewichen - Autofahrerin streifte Leitplanke

Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Wildunfall

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Harrbach in Fahrtrichtung Karlburg. Kurz vor der Schleuse erfasste sie ein Reh, welches die Fahrbahn überqueren wollte. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Baustellenbagger mutwillig beschädigt

Gemünden a. Main, OT Schaippach, Lkr. Main-Spessart Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein am Schnellbahntunnel „Am Einmal“ abgestellter Bagger beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter wollten die Türe aufhebeln, was aber misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Anzeige wegen überlauter Musik

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Besuch von der Polizei und eine Anzeige bekam am vergangenen Samstag ein junger Mann im Brückleinsweg. Der 21-jährige hörte über einen längeren Zeitraum überlaute Musik und zeigte sich Nachbarn und auch den Beamten gegenüber absolut uneinsichtig.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden