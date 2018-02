Notarztwagen ausgewichen und in Leitplanke geprallt

Als er kurz vor dem Lkw war, wurde dieser von einem Notarztfahrzeug überholt. Der 26-Jährige musste nach rechts ausweichen und prallte mit seinem Pkw Skoda Octavia gegen die Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Hinweisschild umgefahren

Lohr a. Main, OT Ruppertshütten, Lkr. Main-Spessart

Am Donnerstagabend befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 19. Kurz vor Ruppertshütten kam er im Verlauf einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Hinweisschild. Am Pkw VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro.

Auto Totalschaden - Fahrerin blieb unverletzt

Lohr a. Main, OT Steinbach, Lkr. Main-Spessart

Am Freitagmittag befuhr eine 50-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2435 von Steinbach kommend in Fahrtrichtung Lohr. Dabei kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett. Beim Versuch gegenzulenken geriet sie ins Schleudern und fuhr anschließend in die rechte Leitplanke. Am Pkw VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Holzanhänger umgestürzt

Rieneck, Lkr. Main-Spessart

Am Freitagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, kam der Fahrer eines Holztransportanhängers auf der Staatsstraße 2303, Höhe Steinbusch, aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Er kam ins Bankett und überfuhr einen Leitpfosten. Wegen des aufgeweichten Banketts stürzte der Hänger um. Am Lkw entstand kein Schaden, jedoch wurden das Bankett und ein kleiner Apfelbaum beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

Beim Abbiegen Rettungswagen touchiert

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart

Am Freitagmittag wollte ein 20-jähriger Autofahrer einem nachfolgenden, mit Sonder- und Wegerechten zu einem Unfall fahrenden Rettungswagen, eine schnellstmögliche Weiterfahrt gewähren. Hierfür wollte er noch vor dem Rettungswagen links in einen Parkplatz abbiegen. Er schaffte dies aber nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit seinem Pkw VW Golf dem Rettungswagen in die Seite. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro.

Auffahrunfall

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart

Am Freitagabend, um 22.10 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Autofahrer die Bahnhofstraße aus Richtung Langenprozelten kommend in Richtung Bahnhof. Aufgrund eines vor ihm am Fußgängerweg verkehrsbedingt wartenden Pkw musste er abbremsen und anhalten. Eine nachfolgende 48-jährige Autofahrerin erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro.

Garagenwand gestreift und weitergefahren



Karsbach, Lkr. Main-Spessart

Am Montag, gegen 07.35 Uhr, wollte der Fahrer eines Omnibusses in Karsbach wenden, da er sich verfahren hatte. Dazu bog er am Friedhof von der Hauptstraße in die Straße am Uhlberg ab. In der Straße am Uhlberg musste er mehrfach vorwärts und rückwärts rangieren. Dabei streifte er mit dem Heck des Busses eine Garagenwand. Der Busfahrer setzte seine Fahrt Richtung Hauptstraße fort. Kurz vor der Einmündung der Straße „Am Uhlberg/Hauptstraße“ wurde er dann von einer Zeugin gestoppt, welche zwischenzeitlich auch schon die Polizei verständigt hatte.

Wildzaun entwendet

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Anfang bis Mitte Februar in der Gemarkung „Nützeltal“ einen Wildzaun über eine Länge von 18 Metern herausgeschnitten und entwendet. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 30,- Euro, jedoch muss von einem weiteren Schaden durch Wildfraß (ca. 400 Euro) ausgegangen werden.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparkten Pkw touchiert

Burgsinn, LKr. Main-Spessart

Am Freitagmorgen, gegen 08.35 Uhr, touchierte der 61-jährige Fahrer eines Pkw VW Amarok beim Einparken auf dem geschotterten Parkplatz, der sich zwischen dem Rathaus und der Hauptstraße befindet, einen geparkten Pkw Opel. Der Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Fundfahrrad

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart

Am Freitagmorgen wurde der Polizei ein herrenloses Fahrrad vor einem Anwesen im Brückleinsweg mitgeteilt. Es handelt sich um ein blaues Trekkingrad, welches zwischenzeitlich an das Fundamt übergeben wurde. Der Eigentümer kann sich dort melden.

Im Zug aufgegriffen - Illegal in Deutschland

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart

Am Sonntag, 18.02.2018, gegen 12.45 Uhr, wurde in einem Regionalzug ein 20-jähriger Mann von der Zugbegleiterin kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass der junge Mann aus Afghanistan seine Fahrkarte nicht ausgefüllt hatte. Da er zudem keine Ausweispapiere mit sich führte, mussten seine Personalien von der Polizei überprüft werden.

Hier stellte sich heraus, dass er vor zwei Jahren nach Österreich eingereist war und dort sein Asylverfahren läuft. Die Ausreise nach Deutschland war ihm daher nicht erlaubt. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde er angewiesen, die nächste Aufnahmeeinrichtung aufzusuchen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Leistungserschleichung (Schwarzfahrt bei der Bundesbahn) und der unerlaubten Einreise eingeleitet.

