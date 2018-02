Reizstoffattacken beim Straßenfasching in Karlstadt

Hinweise von Zeugen und ein schnelles Einschreiten führten zur Festnahme von drei Tatverdächtigen. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei Brüder im Alter von 20 und 22 Jahren nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung in der Gerbergasse Reizstoff versprüht. Dabei wurde mindestens eine Person direkt im Gesicht getroffen. Zahlreiche weitere Personen waren dem Sprühnebel ausgesetzt. Unmittelbar danach ereignete sich in der Schulgasse, in der Nähe des Lokals „Nargile“, eine Schlägerei, bei der einer der beiden Täter beteiligt war. Bei dieser Schlägerei wurde ein 18-jähriger Mann in einer roten Blousonjacke mit einer Flasche an den Kopf geschlagen. Der Täter dieses Schlages konnte unerkannt fliehen. Unabhängig von diesem Geschehen sprühte ein 23-jähriger polizeibekannter Tatverdächtiger einem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Dieser Mann war mit einem schwarzen Einsatzanzug, ähnlich einem Sondereinsatzkommando, gekleidet. Der Abtransport der Täter und Tatzeugen wurde durch angetrunkene Schaulustige und Bekannte stark behindert, so dass die Polizeikräfte Nebengassen zeitweilig sperren mussten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden bei vier Tatverdächtigen Blutentnahmen gesichert. Nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen konnten die Tatverdächtigen gegen 22:00 Uhr auf freien Fuß gesetzt werden.

Der genaue Tatablauf und die Anzahl der Verletzten sind derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei in Karlstadt bittet deshalb um telefonische Meldung von Zeugen des Geschehens und Geschädigten des Sprühnebels. Telefonische Hinweise bitte unter 09353/9741-0.

Polizei Karlstadt