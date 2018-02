20-Jährige verletzt - Polizei sucht Unfallverursacher

Eine 20-jährige Frau befuhr gegen 20.30 Uhr den Rotenberg in Richtung Schellhof. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam sie bergwärts in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen die Schutzmauer des Fließenbachs. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. An der Schutzmauer dürfte sich der Schaden auf ca. 500 EUR belaufen.

In diesem Zusammenhang wurde erst jetzt bekannt, dass der 20-jährigen Autofahrerin zur Unfallzeit ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen ist und sie deshalb nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet sie ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen die Mauer. Es dürfte sich dabei um einen Pkw, silber, evtl. VW Touran oder ein ähnliches Modell handeln. Eine Berührung zwischen den Fahrzeugen fand nicht statt:

Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Auto angefahren

Gemünden. Am Donnerstag, gegen 12.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weißensteinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Autofahrer übersah beim Befahren des Parkplatzes einen Bundeswehr-VW-Bus und stieß mit seinem Pkw Mitsubishi gegen die linke Schiebetüre des Kleinbusses. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1600,- Euro.

Fahrrad entwendet

Gemünden. Am Donnerstag, im Zeitraum von 04.30 bis 18.30 Uhr, wurde ein vor einem Anwesen „Am Gericht“ abgestelltes Fahrrad entwendet. Das Rad im Wert von ca. 800 EUR war mit einem Ringschloss gesichert. Es handelt sich um ein „American Fatbike“, Marke Bottecchia, mit dicken Reifen. Der Rahmen des Fahrrades ist schwarz und es hat rote Felgen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

juh/Polizei Gemünden