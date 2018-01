Obdachloser schläft im Vorraum einer Bank

Am vergangenen Samstag wurde die Polizei von Passanten informiert, dass im Vorraum einer Bank ein Mann liegen und schlafen würde. Die Beamten weckten den 39-Jährigen ausländischen Staatsangehörigen. Dieser war wohlauf und wollte sich eigenen Angaben zufolge auf seiner Reise quer durch Deutschland nur ausruhen. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Da der Mann um 20.15 Uhr jedoch wiederum den gleichen Schlafplatz aufsuchte, musste die Polizei den Platzverweis erneut aussprechen.

Alkoholisiert durch die Fußgängerzone gefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagabend, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein Mann mit einem Pkw VW Polo verbotswidrig und auch noch mit überhöhter Geschwindigkeit die Fußgängerzone. Der Fahrer wurde gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde ihm ein freiwilliger Alkotest angeboten. Da dieser einen Wert von knapp 1 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Vom Ergebnis der Blutuntersuchung ist es nun abhängig, ob auf ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige oder eine Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr zukommt.

Verletztes Reh im Vorgarten

Gemünden a. Main, OT Wernfeld, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag, gegen 05.40 Uhr, wurde in einem Vorgarten in Kleinwernfeld ein schwer verletztes Reh festgestellt. Da der zuständige Jagdpächter nicht zeitnah kommen konnte, musste das Reh durch einen Schuss mittels Dienstwaffe von seinem Leiden erlöst werden.

